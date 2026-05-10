50 % تخفيض على رسوم الزواج.. ننشر تفاصيل مشروع قانون جديد للأحوال الشخصية

كتب : نشأت حمدي

11:58 ص 10/05/2026 تعديل في 12:08 م

رسوم الزواج

تقدمت الهيئة البرلمانيّة لحزب حماة الوطن بمجلس النواب، برئاسة النائب الدكتور أحمد العطيفي، بمشروعي قانون، الأول خاص بالتأهيل الأسري، أعده النائب عمرو الورداني، والثاني خاص بالأحوال الشخصية أعده النائب محمد الحداد.

تفاصيل مشروع قانون جديد للأحوال الشخصية

يهدف مشروع القانون الأول، والذي أعده النائب عمرو الورداني، إلى اعتبار التأهيل كشرط توثيقي إجرائي لحماية الحقوق والحريات، ويصبح شرطا أساسيًا لاتمام الزواج، وتزويد المقبلين على الزواج بالمهارات النفسية والشرعية والاجتماعية مع استحداث منظومة وقائية لصون استقرار الأسرة.

ويضع المشروع، في نصوصه، إنشاء لجنة عليا برئاسة وزارة التضامن لاعتماد مناهج 5 آلالاف مرشد أسري، وإطلاق منصة رقمية وطنية موحدة لحجز البرامج وإصدار شهادات مميكنة مربوطة بقواعد البيانات، ويقدم المشروع حوافز للامتثال للشروط سالفة الذكر وذلك بتخفيض 50% من رسوم التوثيق.

وجاء تعديل الأحوال الشخصية، المقدم من النائب محمد الحداد؛ بهدف تعزيز الرقابة الأسرية المشتركة، ودعم الاستقرار النفسي للأطفال، مستندًا لعدد من التجارب الدولية في تحديث تشريعات الأحوال الشخصية الذي بات اتجاهًا عالميًا لمواجهة التفكك الأسري.

وتعد فلسفة مشروع القانون قائمة على الاتجاه الحديث الذي يقوم على تعزيز دور كلا الأبوين، وإعطاء مرونة أكبر للقضاء وتبني أدوات وقائية قبل وقوع النزاع، ودعم حق الطفل في الرعاية المشتركة، وتقليل النزاعات الأسرية الممتدة.

وترى الهيئة ضرورة الحاجة الماسة لتوحيد قوانين الاسرة في قانون واحد، داعية الحكومة والبرلمان لتبني فكرة قانون موحد ينظم كافة الأمور ذات الصلة بالأحوال الشخصية.

