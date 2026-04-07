قال الدكتور سمير غطاس، رئيس منتدى الشرق الأوسط للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن ما يواجهه الإيرانيون في المرحلة الحالية لا يمكن وصفه بأنه "خيار الانتحار"، بل هو ما يمكن تسميته بـ"خيار الحسين" أو ما يعرف بـ"خيار يوم القيامة"، إشارة إلى النموذج التاريخي المرتبط بالتضحية والصمود.

إيران توازن في حربها مع أمريكا وإسرائيل بين البقاء والتضحية

أضاف "غطاس" خلال لقائه مع الإعلامية سماح السعيد في بودكاست "صد رد" المذاع على منصات التواصل الاجتماعي لموقع "مصراوي"، أن إيران تقف اليوم بين خيارين؛ الأول يتمثل في "خيار الخميني"، الذي وافق بعد 8 سنوات من الحرب مع العراق على وقف إطلاق النار، رغم رفضه السابق، في إشارة إلى تفضيل الحفاظ على الدولة واستمرار مشروعها السياسي.

وأوضح أن "الخميني" الذي لم يكن مجرد رجل دين بل رجل سياسة أيضًا، اتخذ قرار وقف إطلاق النار في عام 1988 للحفاظ على الدولة الفارسية الإسلامية، معتبرًا أن الحفاظ على الكيان أهم من الاستمرار في الحرب، حتى وإن كان القرار صعبًا عليه، واصفًا ذلك بتعبيره الشهير "تجرّع السم".

الحرس الثوري وخيار "الاستشهاد"

أشار سمير غطاس، إلى أن داخل إيران جناحًا آخر، يتمثل في الحرس الثوري، يرى أن هناك خيارًا مختلفًا، قائمًا على فكرة "الاستشهاد"، مستشهدًا بالنموذج التاريخي للإمام الحسين، وما يمثله في الوجدان الإيراني من استعداد للتضحية بالنفس دفاعًا عن العقيدة والمشروع.

التداعيات الاقتصادية المحتملة بسبب حرب إيران

تطرق غطاس، في المقابل، إلى الأوضاع الدولية، معتبرًا أن أمام إسرائيل والولايات المتحدة، مجالًا لا يزال قائمًا لاستخدام مزيد من القوة التقليدية لتحقيق الحسم، إلا أن استمرار التصعيد قد يؤدي إلى تداعيات خطيرة على الداخل الأمريكي.

وأوضح ، رئيس منتدى الشرق الأوسط للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن ارتفاع أسعار الطاقة إلى ما فوق 175 دولارًا للبرميل قد يضع ضغوطًا كبيرة على الداخل الأمريكي وعلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى جانب احتمال تراجع أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى، وتأثر سلاسل الإمداد العالمية، وهو ما قد ينعكس سلبًا على الاقتصاد.

الكونجرس وخيار البطة العرجاء.. معركة سياسية حاسمة

وأضاف أن العامل السياسي لا يقل أهمية، مشيرًا إلى أن انتخابات التجديد النصفي للكونجرس في نوفمبر المقبل قد تكون حاسمة، إذ يمكن أن تؤدي خسارة الجمهوريين للأغلبية إلى تحويل الرئيس إلى ما يُعرف بـ"البطة العرجاء"، ما يحد من قدرته على اتخاذ قرارات منفردة، خاصة فيما يتعلق بتمويل الحرب.

ولفت "غطاس" إلى أن الديمقراطيين سبق وأن طرحوا مشروع قانون لمنع تمويل الحرب، ولم يمر بفارق 4 أصوات فقط، محذرًا من أن تغير خريطة الكونجرس قد يقيد الإدارة الأمريكية بشكل كبير.

واختتم الدكتور سمير غطاس، حديثه بالتأكيد على أن ترامب سيعمل على حسم الأوضاع قبل الوصول إلى هذا السيناريو، مشيرًا إلى أن أي تهدئة مؤقتة مع إيران قد تكون خطوة تكتيكية ضمن هذا السياق.

اقرأ أيضًا:

سمير غطاس: هيئة إدارة غزة ما زالت نظرية.. وواشنطن تضغط على نتنياهو لتغيير خطابه

تهديدات باستئناف الحرب.. سمير غطاس: نتنياهو يُواجه اتهامات بالرشوة