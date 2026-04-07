قال جورج سدرة، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة الجيزة التجارية، إن أسعار الأجهزة المنزلية شهدت زيادة أولى بنسبة 10% كانت حق المصنع، ثم زيادة ثانية رفعت الإجمالي إلى 15% بسبب ارتفاع سعر الصرف والمحروقات والشحن والتأمين.

وقال جورج سدرة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" عبر فضائية "إم بي سي مصر"، إن المستهلك هو السبب في استمرار ارتفاع الأسعار، لأن الناس بدأت تنزل تشتري بطريقة عشوائية خوفا من زيادات قادمة، مما زاد الطلب على المعروض وشجع على مزيد من الزيادات.

وأضاف رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية، أنه حذر من نفس المشكلة في 2023 وتكررت الآن، مشيرا إلى أن الـ10% الأولى لم تثر اعتراضا، لكن الوصول إلى 15% يعد شيئا غير طبيعي ويحول السوق إلى سوق عشوائي.

وأشار إلى أن 90% من السوق المصري منتج محلي عالي الجودة يتم تصديره للخليج والشرق الأوسط، لكن المصانع تستغل زيادة الطلب لرفع الأسعار، داعيا المواطنين إلى الشراء فقط عند الحاجة وليس للتخزين.

وشدد جورج سدرة على أن الذين اشتروا أجهزة في 2023 خسروا ما يقرب من 25% مقارنة بالموديلات الجديدة، متوقعا حدوث ركود تضخمي إذا استمر الوضع، مضيفا: "لما بنكرر نفس الأخطاء ومش بنتعلم من الدروس السابقة، التاريخ بيعيد نفسه".