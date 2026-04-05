شددت شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء على الالتزام الكامل بإجراءات خفض الاستهلاك داخل مقرات العمل، وفقًا لتعليمات الدكتور المهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.



وبتوجيهات المهندس حسن البيلي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، نفذ قطاع السلامة والصحة المهنية حملة مرور مفاجئة على عدد من مواقع الشركة، شملت مبنى إيرادات روض الفرج، ومباني إيرادات وشبكات شبرا مصر والزاوية الحمراء والشرابية.



وقاد الحملة المهندس حسام قطقاط رئيس قطاع السلامة والصحة المهنية، يرافقه عدد من قيادات القطاع، من بينهم المهندس محمد فكري والمهندس عبد الرحمن صلاح.

وأسفرت الحملة عن رصد عدد من المخالفات، تمثلت في وجود سخانات وغلايات كهربائية داخل بعض الإدارات، حيث تم التحفظ عليها فورًا، مع التشديد على جميع العاملين بضرورة الالتزام التام بتعليمات ترشيد استهلاك الكهرباء، وعدم استخدام أي أجهزة عالية الاستهلاك داخل مقار العمل.

وأكدت الشركة استمرار حملات المرور المفاجئة خلال الفترة المقبلة، لضمان الالتزام الكامل بالإجراءات، في إطار خطة الدولة لتحقيق كفاءة استخدام الطاقة وتقليل الفاقد.