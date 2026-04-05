إعلان

وزير الاتصالات: نحرص على تقديم إرشادات بشأن الاستخدام الآمن لشبكة التواصل الاجتماعي

كتب : نشأت حمدي

02:18 م 05/04/2026

مجلس النواب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن بعض الدول اتجهت إلى رفع الحد الأدنى لاستخدام التكنولوجيا للأطفال وفرض غرامات على التطبيقات المخالفة، إلا أن هذه الإجراءات تواجه أحيانًا محاولات للتحايل، ما يستدعي البحث عن نموذج وطني يستفيد من التجارب الدولية دون الاعتماد على المنع الكامل.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، حيث شدد الوزير على أهمية استثمار هذا التطور في تنمية مهارات الأطفال، مع تحقيق توازن دقيق بين تمكينهم من الفرص التي يتيحها العالم الرقمي، وحمايتهم من مخاطره.

وأكد الوزير، أن ما يتم مناقشته حاليًا يتعلق بتشكيل العلاقة بين الأجيال القادمة والعالم الرقمي، بما يضمن بيئة داعمة تفتح آفاق الإبداع أمام الأطفال، وتوفر لهم الحماية في الوقت ذاته.

وأوضح وزير الاتصالات، التطورات المتسارعة في الفضاء الرقمي تفرض ضرورة صياغة حلول واقعية وقابلة للتطبيق فيما يتعلق باستخدام الأطفال لمواقع وتطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أن العالم الرقمي لم يعد مجرد وسيلة للوصول إلى المعلومات، بل أصبح نمط تفكير يؤثر بشكل مباشر على الأطفال.

وأشار إلى ضرورة إشراك المنصات الرقمية في بناء وتفعيل هذا الإطار، مؤكدًا أنه لم يعد مقبولًا أن تظل هذه المنصات في موقع “الوسيط المحايد”، بل يجب أن تتحمل مسؤولياتها، خاصة فيما يتعلق بتطبيق آليات فعالة للتحقق من العمر مع مراعاة حماية الخصوصية.

وأضاف، أن منظومة الأمان يجب أن تكون استباقية، موجهة لحماية الطفل قبل وقوع الضرر، إلى جانب تعزيز الوعي الأسري من خلال مبادرات التثقيف الرقمي، وعلى رأسها مبادرة “واعي” التي أطلقتها الوزارة لتقديم إرشادات حول سبل الاستخدام الآمن.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مجلس النواب مخاطر الإنترنت وزير الاتصالات

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

الأرصاد: سحب ممطرة تضرب غرب البلاد وأمطار متفاوتة وتحذيرات من شبورة
أخبار مصر

الأرصاد: سحب ممطرة تضرب غرب البلاد وأمطار متفاوتة وتحذيرات من شبورة
نجم الأهلي السابق: لا أثق في لاعبي الأحمر قبل مواجهة سيراميكا
رياضة محلية

نجم الأهلي السابق: لا أثق في لاعبي الأحمر قبل مواجهة سيراميكا
نتنياهو: استأصلنا ذراع إيران الكبرى باغتيال رئيس مخابرات الحرس الثوري وفيلق
شئون عربية و دولية

نتنياهو: استأصلنا ذراع إيران الكبرى باغتيال رئيس مخابرات الحرس الثوري وفيلق
مخالفات البناء.. ما مصير أصحاب نموذج 3 تصالح بعد إنذار السداد العاجل؟
أخبار مصر

مخالفات البناء.. ما مصير أصحاب نموذج 3 تصالح بعد إنذار السداد العاجل؟
موعد صرف تكافل وكرامة لشهر أبريل.. هل هناك زيادة منتظرة؟
اقتصاد

موعد صرف تكافل وكرامة لشهر أبريل.. هل هناك زيادة منتظرة؟

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

مخالفات البناء.. ما مصير أصحاب نموذج 3 تصالح بعد إنذار السداد العاجل؟
شروط وإجراءات جديدة لإصدار تصاريح العمل للمصريين في الإمارات
دبلوماسي مصري يقترح مبادرة لإيران لإحراج ترامب ونقل الضغوط إلى واشنطن
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الاثنين
مصدر بالكهرباء يكشف أسباب الانقطاع المؤقت للتيار في القاهرة الجديدة والشروق