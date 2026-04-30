أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر استمرار إجراء تعديل مؤقت في مسار بعض القطارات، في ضوء استكمال تنفيذ الأعمال الإنشائية الجارية حاليًا بمشروع مونوريل غرب النيل بمنطقة بشتيل أعلى خط السكك الحديدية (القاهرة/السد العالي).

وأوضحت الهيئة، في بيان، أنه تقرر اختصار مسار القطار رقم (1007) نجع حمادي/القاهرة، والقطار رقم (2013) أسوان/ القاهرة، ليكون وصولهما إلى محطة الجيزة بدلًا من محطة القاهرة، وذلك بشكل مؤقت اعتبارًا من الليلة وحتى الساعات الأولى من صباح غدٍ الجمعة الموافق 1 مايو، نظرًا لاستمرار الأعمال الهندسية بالموقع.

وأكدت الهيئة أن باقي رحلات القطارات تعمل وفق جداولها التشغيلية المعتادة دون أي تغييرات، مع تقديم الاعتذار للركاب عن أي إزعاج قد ينتج عن هذه التعديلات المؤقتة، مشددة على أن ذلك يأتي في إطار تنفيذ مشروعات التطوير وتحسين مستوى الخدمات المقدمة.

