إعلان

بسبب المونوريل.. سكك حديد مصر الحديد تعلن إنهاء رحلتين عند الجيزة بدلًا من القاهرة

كتب : محمد نصار

05:12 م 30/04/2026

الهيئة القومية لسكك حديد مصر

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر استمرار إجراء تعديل مؤقت في مسار بعض القطارات، في ضوء استكمال تنفيذ الأعمال الإنشائية الجارية حاليًا بمشروع مونوريل غرب النيل بمنطقة بشتيل أعلى خط السكك الحديدية (القاهرة/السد العالي).

وأوضحت الهيئة، في بيان، أنه تقرر اختصار مسار القطار رقم (1007) نجع حمادي/القاهرة، والقطار رقم (2013) أسوان/ القاهرة، ليكون وصولهما إلى محطة الجيزة بدلًا من محطة القاهرة، وذلك بشكل مؤقت اعتبارًا من الليلة وحتى الساعات الأولى من صباح غدٍ الجمعة الموافق 1 مايو، نظرًا لاستمرار الأعمال الهندسية بالموقع.

وأكدت الهيئة أن باقي رحلات القطارات تعمل وفق جداولها التشغيلية المعتادة دون أي تغييرات، مع تقديم الاعتذار للركاب عن أي إزعاج قد ينتج عن هذه التعديلات المؤقتة، مشددة على أن ذلك يأتي في إطار تنفيذ مشروعات التطوير وتحسين مستوى الخدمات المقدمة.

قطارات أسوان محافظة الجيزة سكك حديد مصر مونوريل غرب النيل

أحدث الموضوعات

في الصيف.. ماذا تفعل القهوة الباردة بجسمك؟
نصائح طبية

في الصيف.. ماذا تفعل القهوة الباردة بجسمك؟
رياضة محلية

أخبار مصر

أخبار مصر

حوادث وقضايا

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

