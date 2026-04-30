هل هناك أزمة في الأسمدة الزراعية للموسم الصيفي؟.. رد حاسم من الحكومة

كتب : أحمد عبدالمنعم

12:14 م 30/04/2026

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، حقيقة ما تردد بشأن وجود أزمة في الأسمدة الزراعية للموسم الصيفي.

وأوضح المركز أنه بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أفادت بأن ما يتم تداوله بشأن وجود أزمة مرتقبة في توفير الأسمدة للموسم الصيفي الحالي غير صحيح، مؤكدة توافر مخزون استراتيجي آمن ومستقر من الأسمدة بالجمعيات الزراعية على مستوى الجمهورية، حيث يزيد الرصيد الحالي على 6 ملايين شيكارة، مع استمرار عمليات الإمداد اليومية من المصانع، لضمان تلبية كافة الاحتياجات المدعمة للموسم الصيفي دون أي انقطاع.

منظومة دعم الفلاح تسير بانتظام وكفاءة

وأشارت الوزارة، إلى أن منظومة دعم الفلاح تسير بانتظام وكفاءة عالية، وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية التي تضع المُزارع المصري على رأس أولوياتها في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.

كما رفعت الوزارة درجة الاستعداد القصوى في كافة الجمعيات الزراعية، مع تفعيل آليات متابعة دقيقة، لضمان وصول الدعم لمستحقيه من المزارعين، وتوفير مستلزمات الإنتاج في التوقيتات المناسبة للدورة الزراعية، فضلًا عن تذليل أي عقبات قد تواجه سلاسل الإمداد والتوزيع.

وأهاب المركز الإعلامي بمرتادي مواقع التواصل الاجتماعي عدم الانسياق وراء مثل هذه الأخبار المغلوطة، والتي تؤدي إلى إثارة القلق بين المزارعين، مع ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

