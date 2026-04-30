أعلنت وزارة الأوقاف، اهتمامها بالتوعية المجتمعية والوطنية من خلال الموضوعات المتميزة التي تتناولها خطب الجمعة على مستوى الجمهورية، كما تولي اهتمامًا خاصًا بذوي الإعاقة السمعية والكلامية، في إطار رسالتها المجتمعية الشاملة، من خلال العمل على إتاحة الخطاب الدعوي لهم بصورة ميسّرة، تضمن وصول المعاني والمضامين الدينية إلى جميع فئات المجتمع بدون استثناء.

وتأتي ترجمة خطبة الجمعة إلى لغة الإشارة، والتي ألقاها الدكتور أحمد عصام فرحات من مسجد السيدة زينب (رضي الله عنها) بالقاهرة، تأكيدًا لهذا التوجه الإنساني والحضاري، وحرص الوزارة على دمج ذوي الهمم في مختلف الأنشطة الدعوية والتوعوية.

وتعكس هذه الخطوة حرص وزارة الأوقاف على تعزيز مبدأ الشمول في الخطاب الديني، وتوسيع دائرة الاستفادة من رسالته الوسطية، بما يحقق العدالة في الوصول إلى المعلومة الدينية، ويدعم حق ذوي الإعاقة السمعية والكلامية في الفهم والتفاعل مع قضايا المجتمع.

وأكدت الوزارة من خلال هذه المبادرات أن رعاية ذوي الهمم وتمكينهم من متابعة الخطاب الديني جزء أصيل من مسئوليتها، بما يعزز قيم الرحمة والتكافل والاندماج داخل المجتمع.