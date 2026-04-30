إعلان

بعد أوامر ترامب للجيش.. هل تستعد إسرائيل لسيناريوهات التصعيد ضد إيران؟

كتب : وكالات

03:18 ص 30/04/2026

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

رفعت إسرائيل مستوى استعدادها العسكري تحسبا لعدة سيناريوهات محتملة مع إيران، وذلك بحسب ما كشفته صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية.

يأتي ذلك بعد إصدار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أوامر لجيشه بالتحضير لشن ضربة عسكرية واسعة ضد إيران في حال فشل الحصار البحري المفروض عليها، بحسب صحيفة "يديعوت أحرنوت".

وبحسب التقديرات الإسرائيلية، فإن المرحلة الحالية تعد مفصلية، حيث ينظر إلى الحصار كأداة ضغط أساسية، لكن مع إبقاء الخيار العسكري مطروحا بقوة.

وجاءت هذه التطورات عقب محادثات بين ترامب ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض، خلصت خلالها تل أبيب إلى أن الإدارة الأمريكية تميل إلى مواصلة الحصار البحري لفترة قد تمتد لأشهر، باعتباره وسيلة لإجبار طهران على تقديم تنازلات في الملف النووي.

وأشاد ترامب بهذه الاستراتيجية، معتبرا أن الحصار قوي ومتين ويعكس تفوق القوة البحرية الأمريكية، في وقت تحدث فيه عن تدمير واسع لقدرات إيران العسكرية، بما في ذلك سلاحها الجوي والبحري.

في المقابل، نقلت تقارير عن مناقشات أجراها ترامب مع مسؤولين من شركات النفط الأمريكية بشأن تداعيات الحصار الممتد، في مؤشر على القلق من تأثيراته على أسواق الطاقة العالمية.

وعلى الصعيد السياسي، شدد الرئيس الأمريكي في تصريحات متتالية الأربعاء على أنه لن يسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، مؤكدا أن أي اتفاق مستقبلي مشروط بهذا البند، مع الإشارة إلى استمرار الاتصالات مع طهران، وإن كانت تتم حاليا عبر قنوات غير مباشرة أو عبر الهاتف.

كما تبنى ترامب لهجة تصعيدية، مؤكدا أن الاقتصاد الإيراني "ينهار" وأن التضخم بلغ مستويات قياسية، معتبرا أن الحصار يمثل عملا عبقريا يضع طهران تحت ضغط غير مسبوق. وذهب أبعد من ذلك بالإشارة إلى تدمير نسبة كبيرة من القدرات الصاروخية الإيرانية وغرق عدد كبير من السفن، في إطار خطاب يهدف إلى تعزيز صورة التفوق العسكري والاقتصادي للولايات المتحدة.

في المقابل، ترى إسرائيل أن استمرار الحصار دون حسم عسكري قد يطيل أمد المواجهة ويمنح إيران فرصة للمناورة، ما يدفعها إلى التحضير لخيار الضربة المباشرة كبديل محتمل.

وبحسب القراءة الإسرائيلية سيفضي نجاح الحصار إلى تسوية بشروط أمريكية، أما فشله فقد يفتح الباب أمام تصعيد واسع قد يعيد رسم موازين القوى في المنطقة.

وفي ظل هذا المشهد، تبدو المنطقة أمام مفترق طرق حاسم بين مسارين: الأول استمرار الضغط الاقتصادي والدبلوماسي على طهران، والثاني الانزلاق نحو مواجهة عسكرية مباشرة، في وقت تتقاطع فيه الحسابات العسكرية مع مصالح الطاقة العالمية والتوازنات الإقليمية الحساسة، وفقا لروسيا اليوم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

