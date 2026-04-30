تواصل الأجهزة الأمنية بمحافظة الأقصر جهودها المكثفة لكشف غموض واقعة العثور على جثة مجهولة الهوية، بها طعنات وآثار حروق، داخل إحدى الزراعات بمنطقة الضبعية بدائرة مركز القرنة غرب المحافظة، وسط مؤشرات قوية على وجود شبهة جنائية.



وكشفت مصادر أمنية أن فريق البحث الجنائي وسع من دائرة التحريات، حيث يجري فحص بلاغات التغيب خلال الأيام الماضية، ومراجعة كاميرات المراقبة بالطرق المؤدية إلى موقع العثور على الجثة، في محاولة للتوصل إلى هوية المجني عليه وظروف ارتكاب الواقعة.



كما أمرت النيابة العامة بسرعة تشريح الجثمان لبيان سبب الوفاة بدقة، وتحديد ما إذا كانت الطعنات أو الحروق هي السبب الرئيسي.



وأضافت المصادر أن رجال المباحث يستمعون إلى أقوال عدد من شهود العيان والمزارعين بالمنطقة، بالتوازي مع تكثيف التواجد الأمني بمحيط الواقعة، في إطار خطة موسعة لكشف ملابسات الحادث وضبط مرتكبيه.



وكانت الأجهزة الأمنية قد تلقت إخطارًا بالعثور على الجثة داخل أرض زراعية، وعلى الفور تم نقلها إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، التي تباشر التحقيقات.