تبدأ الأيام البيض المباركة في شهر ذي القعدة المبارك غدا الجمعة، والأيام البيض هي الأيام الثلاثة القمرية في وسط الشهر الهجري، وهي أيام الثالث عشر، والرابع عشر، والخامس عشر من كل شهر عربي -ومنها ذو القعدة.

فضل صيام الأيام البيض

وقد رغَّبَ الشرع الحنيف في صيام الأيام الثلاثة البيض من كل شهر هجري لعموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «وَصُمْ مِنَ الشَّهْرِ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ، فَإِنَّ الحَسَنَةَ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، وَذَلِكَ مِثْلُ صِيَامِ الدَّهْرِ» متفق عليه.

وقد ورد عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: "إذا صمتَ من الشهر ثلاثًا، فصُم ثلاثَ عشرةَ، وأربعَ عشرةَ، وخمسَ عشرةَ"- رواه الترمذي والنسائي وأحمد، بإسناد حسن.

اليوم كام ذي القعدة؟

تاريخ اليوم: الخميس 30 أبريل 2026 يوافق 12 ذي القعدة.

الأيام البيض في شهر ذي القعدة

الجمعة 13 ذو القعدة: يوافق 1 مايو 2026.

السبت 14 ذو القعدة: يوافق 2 مايو 2026.

الأحد 15 ذو القعدة: يوافق 3 مايو 2026.

حكم صيام ثلاثة أيام من كل شهر هجري

ويقول علماء إن حكم صيام ثلاثة أيام من كل شهر واسع؛ فمن صامها في أول الشهر أو وسطه أو آخره فقد أصاب السنة، لكن صيامها في الأيام البيض أفضل لمن تيسر له ذلك، وصيام هذه الأيام يجمع للمسلم بين خير الدنيا والآخرة.

فمن جهة الآخرة: هو اتباع لسنة النبي ﷺ، وسبب لنيل الأجر، وتزكية النفس، وتعويدها الصبر ومراقبة الله.

ومن جهة الصحة: فالصيام المنضبط يعين ـ بإذن الله ـ على راحة البدن، وتهذيب الشهية، وتنظيم العادات الغذائية، وتقوية الإرادة، بشرط ألا يكون على الصائم ضرر صحي أو مانع طبي.

ما سبب تسمية الأيام البيض بهذا الاسم؟

الأيام البيض هي أيام الليالي التي يكتمل فيها جِرْم القمر ويكون بدرًا، وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من وسط كل شهر عربي، سُمِّيَت بذلك لأن القمر يكون فيها في كامل استدارته وبياضه؛ فالبياض هنا وصف للياليها لا لأيامها، وإنما وُصِفت الأيام بذلك مجازًا، وقد جاء تحديدُها بذلك في الأحاديث النبوية الشريفة؛ منها: حديث جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله وسلم قَالَ: «صِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ صِيَامُ الدَّهْرِ، وَأَيَّامُ الْبِيضِ صَبِيحَة ثَلاثَ عَشْرَةَ وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَخَمْسَ عَشْرَةَ» رواه النسائي وإسناده صحيح كما قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في "فتح الباري".



اقرأ أيضاً:

هل تجوز صلاة قيام الليل بعد العشاء أم يجب انتظار الثلث الأخير من الليل؟.. أمين الفتوى يجيب

هل يجوز غلق العين في الصلاة من أجل الخشوع؟.. أمين الفتوى يجيب