مدير وكالة الطاقة الذرية: معظم مخزون إيران من اليورانيوم في مجمع أصفهان

كتب : وكالات

02:52 ص 30/04/2026

رافائيل جروسي

رجح المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وجود معظم مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب في مجمع أصفهان النووي، الذي كان قد تعرض لقصف جوي العام الماضي، وتعرض لهجمات أقل حدة في الحرب الأمريكية الإسرائيلية هذا العام.

وذكر جروسي في مقابلة مع وكالة "أسوشيتد برس"، أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لديها صور تم التقاطها عبر الأقمار الصناعية تظهر تأثير الغارات الجوية الأمريكية الإسرائيلية الأخيرة على إيران، مضيفا: "ما زلنا نتلقى معلومات جديدة".

أوضح أن الهيئة الرقابية الأممية تعتقد أن نسبة كبيرة من اليورانيوم الإيراني عالي التخصيب تم تخزينها في مجمع أصفهان في يونيو 2025، عندما اندلعت حرب الأيام ال 12، وهي موجودة هناك منذ ذلك الحين.

كانت عمليات التفتيش التي أجرتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية في أصفهان، انتهت في يونيو الماضي عندما شنت إسرائيل حربا استمرت 12 يوما، قصفت خلالها الولايات المتحدة 3 مواقع نووية إيرانية.

وقال جروسي خلال مؤتمر صحفي في الأمم المتحدة، إن إيران أعلنت عن منشأة جديدة لتخصيب اليورانيوم في أصفهان في يونيو الماضي، وكان من المقرر لمفتشي الوكالة زيارتها في اليوم الذي بدأت فيه الضربات.

أضاف أن المنشأة، على ما يبدو، لم تتعرض للقصف في الهجمات التي استهدفت أصفهان هذا العام أو العام الماضي.

في سياق متصل، كشف مسؤولون أمريكيون لصحيفة "وول ستريت جورنال"، أن إيران لم تخصب اليورانيوم منذ هجمات يونيو الماضي.

في المقابل، أكدت طهران، أن جميع كميات اليورانيوم المخصب لديها تخضع بالكامل لإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مشيرة إلى أنه لا يوجد أي تقرير يفيد بتحويل أو فقدان حتى غرام واحد من المواد النووية الإيرانية.

وأضافت بعثة إيران الأممية في منشور عبر "أكس"، أن الولايات المتحدة استغلت معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لتصوير اليورانيوم المخصب الإيراني على أنه خطر، بهدف صرف الانتباه عن ما وصفته بانتهاكاتها هي وحلفائها في مجال نزع السلاح النووي.

وانتقدت طهران موقف مجلس الأمن الدولي والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، معتبرة أنهم لم يدينوا ما وصفته بـ"الاعتداءات غير القانونية"، بل اتخذوا إجراءات أدت إلى عكس أدوار الضحية والمعتدي- على حد قولها-.

وأوضح جروسي، أن الوكالة الدولية ناقشت مع روسيا ودول أخرى إمكانية إخراج اليورانيوم الإيراني عالي التخصيب إلى خارج البلاد، وهي عملية معقدة تتطلب إما اتفاقا سياسيا أو عملية عسكرية أمريكية واسعة.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين جدد عرضه للمساعدة في التعامل مع اليورانيوم الإيراني المخصب.

وأضاف ترامب، أنه أبلغ بوتين بأن الأهم هو أن ينخرط في إنهاء الحرب في أوكرانيا.

بدوره، أشار جروسي إلى أن المهم هو أن تغادر هذه المواد إيران أو يتم خلطها لتقليل نسبة تخصيبها.

وأضاف أن الوكالة شاركت في محادثات نووية بين الولايات المتحدة وإيران في فبراير، لكنها لم تكن جزءا من مفاوضات وقف إطلاق النار الأخيرة التي توسطت فيها باكستان.

وأكد أن الوكالة أجرت مباحثات منفصلة مع الولايات المتحدة، وأخرى غير رسمية مع إيران، وفقا للعربية.

