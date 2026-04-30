إعلان

وزير الخزانة الأمريكي: صادرنا نحو 500 مليون دولار من الأصول الإيرانية

كتب : وكالات

03:16 ص 30/04/2026

وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسينت

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسينت، أن الولايات المتحدة صادرت أصولا إيرانية بقيمة حوالي 500 مليون دولار.

أوضح بيسينت في حديث لقناة "فوكس بيزنس": "تمكنا من مصادرة أصول بالعملات المشفرة بقيمة حوالي 350 مليون دولار، وفي الوقت الأخير حصلنا على 100 مليون أخرى، وبالتالي هذا نحو نصف المليار إجمالا".

وأشار إلى أن الولايات المتحدة تقوم أيضا بتجميد الحسابات المصرفية المرتبطة بإيران.

كان بيسينت قد أعلن في وقت سابق من هذا الشهر تجميد محافظ للعملات المشفرة مرتبطة بطهران، تضمنت 344 مليون دولار.

وأكد أن واشنطن ستواصل اتخاذ الإجراءات لمنع الجمهورية الإسلامية من إمكانية "كسب أو نقل أو استعادة الموارد المالية"، وفقا لروسيا اليوم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إيران أمريكا الأصول الإيرانية وزير الخزانة الأمريكي الموانئ الإيرانية

أحدث الموضوعات

زووم

رياضة محلية

أخبار مصر

أخبار المحافظات

نصائح طبية

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

