أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسينت، أن الولايات المتحدة صادرت أصولا إيرانية بقيمة حوالي 500 مليون دولار.

أوضح بيسينت في حديث لقناة "فوكس بيزنس": "تمكنا من مصادرة أصول بالعملات المشفرة بقيمة حوالي 350 مليون دولار، وفي الوقت الأخير حصلنا على 100 مليون أخرى، وبالتالي هذا نحو نصف المليار إجمالا".

وأشار إلى أن الولايات المتحدة تقوم أيضا بتجميد الحسابات المصرفية المرتبطة بإيران.

كان بيسينت قد أعلن في وقت سابق من هذا الشهر تجميد محافظ للعملات المشفرة مرتبطة بطهران، تضمنت 344 مليون دولار.

وأكد أن واشنطن ستواصل اتخاذ الإجراءات لمنع الجمهورية الإسلامية من إمكانية "كسب أو نقل أو استعادة الموارد المالية"، وفقا لروسيا اليوم.