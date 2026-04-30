أكد السفير المتجول في وزارة الخارجية الروسية أندريه بيلاوسوف، أن محاولات فرض التخلي عن الأسلحة النووية تجاهل تام لمصالح روسيا المشروعة والمبادئ الأساسية لنزع السلاح.

جاء ذلك خلال كلمته في المؤتمر الاستعراضي الحادي عشر لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية المنعقد في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.

وقال بيلاوسوف: "هذا النهج المتطرف يعادل التجاهل التام للمصالح المشروعة لبلدنا والمبادئ الأساسية لنزع السلاح".

وأضاف أن مراعاة الحقائق العسكرية والسياسية والاستراتيجية عند النظر في أي مبادرات في مجال نزع السلاح لا تزال أمرًا حتميًا بالنسبة لروسيا.

وشدد على أن المرجعية القانونية الدولية الوحيدة لروسيا في تنفيذ الجانب المتعلق بنزع السلاح من المعاهدة هي المعاهدة نفسها، مشيرا إلى أن بناء عالم خال من الأسلحة النووية وأكثر أمانا يجب أن يتحقق "على أساس نهج أساسي يتطلب إدراج هذه الشروط بشكل عضوي في سياق نزع السلاح العام والكامل، مع الالتزام الثابت بمبدأ عدم الإضرار بأمن أي طرف".

ونفى بيلاوسوف بشكل قاطع التكهنات حول أن روسيا تدرس إمكانية استخدام الأسلحة النووية في أوكرانيا، واصفا إياها بأنها لا أساس لها من الصحة وتهدف إلى تأجيج الهستيريا المعادية لروسيا.

وقال الدبلوماسي: "روسيا غير مهتمة بتصعيد التوتر من مصلحتنا ألا تستخدم الأسلحة النووية أبدا"، وأكد أن موسكو تبذل جهودا لمنع أي مواجهة عسكرية بين الخصوم النوويين.

وفي كلمته، اتهم السفير الروسي العديد من الدول الغربية بالسماح بشكل متزايد بإمكانية التحرك نحو امتلاك أسلحة ذرية، وهو ما وصفه بأنه مدمر لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.

وأشار إلى أن قيادة الاتحاد الأوروبي تفكر أيضا في هذا الاتجاه، محذرا من أن بعض القوى في لندن وباريس كانت تدرس بجدية فكرة مقززة وغير مقبولة على الإطلاق، وهي فكرة النقل المحتمل لعناصر الأسلحة النووية إلى أوكرانيا.

وفيما يتعلق بمعاهدة تدابير مواصلة خفض وتقييد الأسلحة الهجومية الاستراتيجية "ستارت الجديدة")، أكد بيلاوسوف، أن تعليق مشاركة روسيا جاء لأن سياسة الولايات المتحدة كانت تهدف إلى تقويض الأمن القومي الروسي، مشيرا إلى أن واشنطن كانت تنتهك بشكل كبير الأحكام المركزية لهذه الوثيقة.

وكشف أن الرئيس فلاديمير بوتين طرح في سبتمبر 2025 مبادرة لإظهار ضبط النفس في المجال النووي، تقضي بالتزام موسكو وواشنطن لمدة عام بالقيود المنصوص عليها في المعاهدة على الأسلحة الاستراتيجية.

وانتقد بيلاوسوف بشدة الحملة السياسية الواسعة النطاق والمدبرة جيدا التي ينظمها الغرب الجماعي ضد روسيا في المؤتمر، مؤكدا أن معظم الدول التي أدلت بتصريحات معادية لروسيا هي أعضاء في الناتو.

وقال: "على مدى الأيام الثلاثة الماضية، بدلا من الشروع فورا في حل جميع القضايا الإجرائية، كنا مضطرين خلال ست جلسات للاستماع إلى تصريحات ممثلي الغرب الجماعي، التي ركزت على تصريحات لا أساس لها من الصحة ومُسيّسة ومعادية لروسيا".

وأشار إلى أن الخطاب في هذه التصريحات، بحماسه العدواني، يتفوق على ذلك الذي استخدم لتبرير الأعمال ضد يوجوسلافيا في عام 1997، والعراق في عام 2003، وليبيا في عام 2011، والآن ضد إيران أيضا.

وانطلقت أعمال المؤتمر الاستعراضي الحادي عشر لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في 27 أبريل ويستمر حتى 22 مايو، بمشاركة 191 دولة طرفا في المعاهدة.

ومن المتوقع أن تشهد المناقشات توترا كبيرا على خلفية النزاعات الحالية والخلافات الجيوسياسية، خاصة مع إصرار موسكو على أن أي مباحثات حول نزع السلاح يجب أن تكون جماعية وتأخذ في الاعتبار مصالح جميع الأطراف.

وشدد بيلاوسوف في ختام كلمته على أن روسيا لا تزال منفتحة على مناقشة صعبة للغاية ولكنها حتمية حول السبل الجماعية لتشكيل مناخ موات لنزع السلاح، محذرا من أنه سيتعين على كل من الدول النووية وغير النووية تقديم مساهمات في هذه العملية.

يُذكر أن المؤتمر يُعقد مرة كل خمس سنوات لتقييم تنفيذ المعاهدة في 3 مجالات رئيسية: عدم الانتشار، ونزع السلاح النووي، والاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، ويشك العديد من الخبراء في إمكانية التوصل إلى وثيقة ختامية متوافق عليها بسبب الخلافات العميقة بين القوى النووية وغير النووية، وفقا لروسيا اليوم.