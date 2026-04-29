بالصور.. تشييع جثمان مختار نوح من مسجد مصطفى محمود

كتب : أحمد العش

06:24 م 29/04/2026
    تشييع جثمان مختار نوح من مسجد مصطفى محمود (5)
    تشييع جثمان مختار نوح من مسجد مصطفى محمود (8)
    تشييع جثمان مختار نوح من مسجد مصطفى محمود (9)
    تشييع جثمان مختار نوح من مسجد مصطفى محمود (6)
    تشييع جثمان مختار نوح من مسجد مصطفى محمود (7)
    تشييع جثمان مختار نوح من مسجد مصطفى محمود (3)
    تشييع جثمان مختار نوح من مسجد مصطفى محمود (2)
    تشييع جثمان مختار نوح من مسجد مصطفى محمود (1)

تصوير- محمد معروف:

شُيّع بعد عصر الأربعاء، جثمان المحامي الراحل مختار نوح، أمين صندوق نقابة المحامين الأسبق، من مسجد مصطفى محمود بمنطقة المهندسين، وسط حضور لافت من أصدقائه وتلاميذه وعدد من الشخصيات العامة، الذين حرصوا على وداعه في مشهد مهيب يعكس مكانته في الأوساط القانونية والبحثية.

تفاصيل جنازة مختار نوح اليوم

شهد محيط المسجد توافد عدد من الشخصيات العامة وتلاميذ الفقيد، استعدادًا لأداء صلاة الجنازة عقب صلاة العصر، تمهيدًا لنقل الجثمان إلى مثواه الأخير بمقابر الأسرة في مدينة السادس من أكتوبر.

وكان الراحل مختار نوح وافته المنية في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، بعد مسيرة طويلة قضاها باحثًا ومحاميًا بارزًا في قضايا الجماعات المتطرفة، تاركًا بصمة واضحة في مجالي البحث القانوني والفكري داخل مصر.

مختار نوح وفاة مختار نوح نقابة المحامين مسجد مصطفى محمود

