أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن البلاد تشهد اليوم الخميس 30 أبريل 2026 ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة على معظم الأنحاء، إذ يسود طقس حار خلال ساعات النهار، بينما يكون معتدلًا على السواحل الشمالية، ويميل للبرودة نسبيًا ليلًا وفي الصباح الباكر.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 30 أبريل 2026

كشفت "هيئة الأرصاد" درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس وجاءت على النحو التالي:

القاهرة: العظمى 29، الصغرى 17.

شرم الشيخ: العظمى 31، الصغرى 23.

الإسماعيلية: العظمى 28، الصغرى 17.

بورسعيد: العظمى 24، الصغرى 18.

شبين الكوم: العظمى 28، الصغرى 16.

الإسكندرية: العظمى 24، الصغرى 15.

الأقصر: العظمى 35، الصغرى 20.

أسوان: العظمى 35، الصغرى 20.

تفاصيل حالة الطقس اليوم الخميس

حذرت "الهيئة" من تكون شبورة مائية كثيفة خلال ساعات الصباح الأولى، من الرابعة حتى الثامنة صباحًا، على عدد من الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، والوجه البحري، ومدن القناة، إضافة إلى مناطق من شمال الصعيد ووسط سيناء، ما يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية على الطرق السريعة والزراعية.

وأشارت "الأرصاد" إلى وجود نشاط للرياح على فترات متقطعة ببعض المناطق، تشمل الوجه البحري وجنوب سيناء وسواحل البحر الأحمر وجنوب الصعيد، بسرعة تتراوح بين 30 و35 كيلومترًا في الساعة.

وأوضحت "الهيئة" أن هناك فرصًا ضعيفة لتكون سحب منخفضة على مناطق من شمال البلاد والقاهرة الكبرى، قد يصاحبها رذاذ خفيف غير مؤثر على الأنشطة اليومية.

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، على ضرورة توخي الحذر أثناء القيادة في ساعات الصباح الباكر، ومتابعة النشرات الجوية أولًا بأول لتجنب أي آثار ناتجة عن انخفاض الرؤية.

