نعى المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، شهيد الواجب المهندس حسام صادق خليفة، مدير عام مساعد الجودة بشركة بتروجت - فرع دولة الإمارات العربية المتحدة، والذي توفي أثناء أداء مهام عمله بموقع الشركة في منطقة حبشان بإمارة أبوظبي.

الوفاة جاءت خلال عمليات إخلاء بعد حريق بالموقع

أوضح بيان لوزارة البترول، أن الفقيد لقي مصرعه خلال عمليات إخلاء العاملين في أعقاب اندلاع حريقين بالموقع، نتيجة سقوط شظايا ناجمة عن عملية اعتراض نفذتها الدفاعات الجوية الإماراتية.

أسماء المصابين في حادث الإمارات

أشار "البيان" إلى أن الحادث أسفر أيضًا عن إصابة 4 أشخاص بإصابات طفيفة، من بينهم عاملان مصريان بشركة بتروجت، هما ياسر جمعة أحمد عبد السلام، مشرف معمل، ومحمد إبراهيم علي عبد الرحمن، مهندس ضبط جودة مدني، حيث تلقيا العلاج اللازم وغادرا المستشفى.

وأكد قطاع البترول المصري أن الفقيد كان نموذجًا مشرفًا في الأداء والعمل، مشيدًا بما قدمه خلال مسيرته المهنية من إخلاص وتفانٍ والتزام.

وتقدم وزير البترول بخالص التعازي والمواساة إلى أسرة الراحل وزملائه بالشركة وجميع العاملين بالقطاع، مؤكدًا تقديم كامل الدعم لأسرة شهيد الواجب في هذا الظرف الأليم.

اقرأ أيضًا:

البترول: تسريع الإنتاج يضيف 4 آبار غاز بطاقة 120 مليون قدم يوميًا

بيان عاجل لوزارة البترول بشأن أنباء تحريك أسعار الوقود

تكليفات عاجلة من التنمية المحلية لاحتواء تسريب سولار بترعة الإسماعيلية بالقليوبية