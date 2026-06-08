تستعد المطربة اللبنانية نانسي عجرم، لإحياء حفل غنائي ضخم داخل المتحف المصري الكبير، يوم الثلاثاء 16 يونيو، بحضور عدد من الشخصيات العامة.

ومن المنتظر أن تقدم نانسي خلال الحفل مجموعة مميزة من أشهر أغانيها التي حققت نجاحا كبيرا في الوطن العربي، إلى جانب عدد من أعمال ألبومها الأخير "Nancy 11".

نسمة محجوب تشارك بحفل نانسي عجرم

كما تشارك في الحفل المطربة نسمة محجوب، حيث تقدم باقة من أبرز أغنياتها مثل "يا محروسة"، "حبيتك"، و"الوقت يعدي"، بالإضافة إلى مجموعة مختارة من الأغاني التراثية والوطنية التي اشتهرت بتقديمها في حفلاتها.

حفل نانسي في البحرين

يذكر أن، نانسي عجرم تألقت في وقت سابق في حفلها الغنائي الضخم في البحرين، والذي رفع شعار "كامل العدد" وسط حضور جماهيري كبير من محبيها في دول الخليج.

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