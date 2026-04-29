أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانًا تفصيليًا بشأن حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة من الخميس 30 أبريل 2026 حتى الإثنين 4 مايو 2026، متوقعة استمرار ارتفاع درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية حتى السبت 2 مايو، على أن يبدأ الانخفاض اعتبارًا من الأحد.

تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

أكدت الهيئة في بيانها، أن الطقس يسود خلال هذه الفترة مائل للبرودة في الصباح الباكر، حار نهارًا على معظم المناطق، بينما يكون مائلًا للبرودة ليلًا، في ظل أجواء ربيعية متقلبة تتطلب متابعة مستمرة للتحديثات الجوية.

وحذرت هيئة الأرصاد من تكوّن شبورة مائية خلال الفترة من 4 حتى 8 صباحًا، وقد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ووسط سيناء وشمال الصعيد، ما قد يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية.

ودعت الهيئة قائدي المركبات إلى توخي الحذر أثناء القيادة في الساعات المبكرة من الصباح، واتباع تعليمات المرور حفاظًا على السلامة العامة.

نشاط للرياح واحتمال إثارة الرمال والأتربة

أشارت هيئة الأرصاد إلى نشاط للرياح يوم الخميس 30 أبريل على مناطق من جنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة، فيما تنشط الرياح يوم الجمعة 1 مايو على مناطق من السواحل الغربية والصحراء الغربية، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة في بعض المناطق.

انخفاض تدريجي في درجات الحرارة بداية من الأحد

أوضحت "الهيئة" أنه اعتبارًا من يوم الأحد 3 مايو، تشهد البلاد انخفاضًا في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بقيم تتراوح ما بين 4 إلى 5 درجات مئوية، بما يعيد الأجواء إلى معدلاتها الطبيعية نسبيًا بعد موجة الارتفاع.

واختتمت هيئة الأرصاد الجوية، بيانها بالتأكيد على أن فصل الربيع يشهد تغيرات سريعة في خرائط الطقس، ما يستوجب متابعة التحديثات الصادرة عنها بشكل مستمر، مشيرة إلى أنه جارٍ المتابعة والتحديث الدائم للبيانات.

