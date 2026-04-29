أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن حالة الطقس اليوم الأربعاء، تشهد استمرارًا في ارتفاع درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية، مع أجواء حارة نهارًا على معظم المناطق.

تفاصيل حالة الطقس اليوم الأربعاء

أوضحت "الهيئة" في بيان رسمي لها، أن الطقس اليوم يكون مائلًا للبرودة في ساعات الصباح الباكر، ثم يتحول إلى حار خلال النهار، بينما يكون معتدلًا على السواحل الشمالية، ويميل للبرودة ليلًا.

وفيما يتعلق بدرجات الحرارة، تسجل القاهرة الكبرى والوجه البحري 29 درجة للعظمى و17 للصغرى، بينما تسجل السواحل الشمالية 24 للعظمى و14 للصغرى، وشمال الصعيد 31 للعظمى و15 للصغرى، وجنوب الصعيد 34 للعظمى و19 للصغرى.

وحذرت "الأرصاد" من تكون شبورة مائية خلال الفترة من 4 حتى 8 صباحًا، قد تكون كثيفة أحيانًا، خاصة على الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد مرورًا بالقاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء، بما قد يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية.

وأشارت إلى نشاط للرياح على فترات متقطعة بسرعة تتراوح بين 30 و35 كم/س على بعض مناطق الوجه البحري وجنوب سيناء والبحر الأحمر وجنوب البلاد.

أماكن سقوط الأمطار اليوم الأربعاء

لفتت "هيئة الأرصاد" إلى وجود فرص ضعيفة لتكون سحب منخفضة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة، قد يصاحبها رذاذ خفيف غير مؤثر.

واختتمت هيئة الأرصاد الجوية، بيانها بمناشدة المواطنين توخي الحذر واتخاذ الإجراءات اللازمة، مع متابعة التحديثات المستمرة وفقًا لخرائط الطقس الحديثة.

أتربة وأمطار متفاوتة الشدة.. الأرصاد تُحذر من طقس الساعات المقبلة

تغير المناخ يحذر: الحرارة تنخفض خلال ساعات الليل