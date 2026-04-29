التقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، إيريك شوفالييه، سفير فرنسا لدى جمهورية مصر العربية؛ لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجال إدارة الموارد المائية، ومتابعة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وأعرب "سويلم"، في مستهل اللقاء، عن تقديره للتعاون القائم بين مصر وفرنسا، خاصة في قطاع المياه، في إطار الشراكة الاستراتيجية مع الوكالة الفرنسية للتنمية، مشيرًا إلى ما تشهده هذه الشراكة من تنسيق مستمر وحوار بنّاء بين الجانبين، بما يعكس التزامًا مشتركًا بتحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، مؤكدًا حرص مصر على توسيع مجالات التعاون، لا سيما في التحول الرقمي ومعالجة وتحلية المياه.

واستعرض الوزير التحديات التي تواجه قطاع المياه في مصر، في ظل الزيادة السكانية وتأثيرات التغيرات المناخية، مشيرًا إلى جهود الدولة لمواجهة هذه التحديات من خلال تنفيذ محاور الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0، والتي تعتمد على استخدام التكنولوجيا الحديثة والإدارة الذكية والتحول الرقمي.

كما تناول اللقاء مشروعات التعاون القائمة مع الجانب الفرنسي، خاصة البرنامج القومي الرابع للصرف، الممول بحزمة تبلغ 60 مليون يورو، حيث أكد الوزير أهمية هذا البرنامج في تحسين الإنتاجية الزراعية ودعم المزارعين، إلى جانب تعزيز كفاءة استخدام الموارد المائية.

وشهد الاجتماع استعراض مقترح مشروع التحكم الآلي في تشغيل قناطر الدلتا، الممول بمنحة فرنسية، والذي يستهدف رفع كفاءة التشغيل وتحقيق مرونة أكبر في توزيع المياه، فضلًا عن دعم التحول نحو نظم الإدارة الحديثة، حيث أكد الوزير العمل على استكمال الإجراءات اللازمة لطرح الدراسة في أقرب وقت بالتنسيق مع الجانب الفرنسي.

وفي السياق ذاته، أشار الدكتور سويلم إلى مقترح إعداد مخطط رئيسي لتطوير مصلحة الميكانيكا والكهرباء، بما يسهم في تحسين كفاءة تشغيل محطات الرفع، وتعزيز الاعتماد على النظم الرقمية، معربًا عن تطلعه لتعزيز التعاون مع فرنسا في هذا المجال.

كما تطرق اللقاء إلى الاستعدادات الجارية لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، حيث شدد الوزير على أهمية التنسيق بين مصر وفرنسا، في ضوء دورهما المشترك في رئاسة عدد من الحوارات التفاعلية، بما يدعم الوصول إلى نتائج فعالة ومتكاملة خلال المؤتمر.