ارتفعت أسعار البصل الأبيض، والكوسة، والخيار البلدي، والليمون، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 29-4-2026، بينما انخفضت أسعار البصل الأحمر، والباذنجان، والفلفل الرومي والحامي، مقارنة بمستوياتها أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.



يرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 10 جنيهات و25 جنيهًا.



البطاطس تتراوح بين 7 جنيهات و13 جنيهًا.



البصل الأحمر يتراوح بين 4 و7 جنيهات، بتراجع جنيه.



البصل الأبيض يتراوح بين 7 و10 جينهات، بزيادة 4 جنيهات.



الكوسة تتراوح بين 9 جنيهات و15 جنيهًا، بزيادة 3 جنيهات.



الباذنجان البلدي يتراوح بين 9 جنيهات و12 جنيهًا، بتراجع جنيهين.



الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 15 و21 جنيهًا، بتراجع 4 جنيهات.



الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 10 جنيهات و13 جنيهًا، بتراجع 10 جنيهات.



الخيار الصوب يتراوح بين 14 و16 جنيهًا.



الخيار البلدي يتراوح بين 10 جنيهات و13 جنيهًا، بزيادة جنيهين.

أسعار الفاكهة

كانتلوب يتراوح بين 8 جنيهات و16 جنيهًا.



برتقال صيفي يتراوح بين 10 جنيهات و14 جنيهًا، بزيادة جنيه.



الليمون البلدي يتراوح بين 14 و20 جنيهًا، بزيادة 4 جنيهات.