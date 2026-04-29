وأغار الطيران الإسرائيلي فجر اليوم، على بلدة حانين في جنوب لبنان، وعمد الجيش الإسرائيلي إلى نسف عدد من المنازل في البلدة، ما أدى إلى سقوط 5 شهداء من عائلة واحدة، كما قام الجيش الإسرائيلي ليلاً بعمليات تفجير في بلدة الناقورة في جنوب لبنان، كما قام بعملية تمشيط واسعة بالأسلحة الرشاشة في البلدة، بحسب ما أعلنت "الوكالة للوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية.

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كان قد أعلن عن وقف لإطلاق النار لمدة عشرة أيام، بين لبنان وإسرائيل ابتداء من منتصف ليل السادس عشر من أبريل الحالي، بعد غارات إسرائيلية مكثّفة استهدفت لبنان منذ الثاني من مارس الماضي، ثمّ أعلن في 23 أبريل الحالي تمديد وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان لمدة 3 أسابيع، وتخرق إسرائيل وقف إطلاق النار بشكل يومي، فيما ردّ " حزب الله" على الخروقات الإسرائيلية.