غارات إسرائيلية تستهدف بلدات في جنوب لبنان

كتب : د ب أ

10:36 ص 29/04/2026

شنّ الطيران الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، غارةً على بلدة حانين الجنوبية، وذلك بعد أن أغار ليلاً على بلدتي جبشيت والخيام في جنوب لبنان، وقام الجيش الإسرائيلي فجر اليوم بنسف عدد من المنازل في بلدة حانين، كما قام بعمليات تفجير ليلاً في بلدة الناقورة في جنوب لبنان.
وأغار الطيران الإسرائيلي فجر اليوم، على بلدة حانين في جنوب لبنان، وعمد الجيش الإسرائيلي إلى نسف عدد من المنازل في البلدة، ما أدى إلى سقوط 5 شهداء من عائلة واحدة، كما قام الجيش الإسرائيلي ليلاً بعمليات تفجير في بلدة الناقورة في جنوب لبنان، كما قام بعملية تمشيط واسعة بالأسلحة الرشاشة في البلدة، بحسب ما أعلنت "الوكالة للوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية.
يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كان قد أعلن عن وقف لإطلاق النار لمدة عشرة أيام، بين لبنان وإسرائيل ابتداء من منتصف ليل السادس عشر من أبريل الحالي، بعد غارات إسرائيلية مكثّفة استهدفت لبنان منذ الثاني من مارس الماضي، ثمّ أعلن في 23 أبريل الحالي تمديد وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان لمدة 3 أسابيع، وتخرق إسرائيل وقف إطلاق النار بشكل يومي، فيما ردّ " حزب الله" على الخروقات الإسرائيلية.

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

تراجع في 3 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه ببداية تعاملات اليوم
أخبار البنوك

تراجع في 3 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه ببداية تعاملات اليوم
بدءًا من الجمعة.. تحويلات مرورية بطريق مصر أسوان لرفع كمر القطار الكهربائي
حوادث وقضايا

بدءًا من الجمعة.. تحويلات مرورية بطريق مصر أسوان لرفع كمر القطار الكهربائي
منذ اندلاع الحرب.. الأمم المتحدة: تراجع عبور السفن بمضيق هرمز بنسبة 95.3%
شئون عربية و دولية

منذ اندلاع الحرب.. الأمم المتحدة: تراجع عبور السفن بمضيق هرمز بنسبة 95.3%
ضوابط استخراج وتجديد البطاقة الصحية لمستفيدي التأمين الصحي
أخبار مصر

ضوابط استخراج وتجديد البطاقة الصحية لمستفيدي التأمين الصحي
منذ اندلاع الحرب.. الأمم المتحدة: تراجع عبور السفن بمضيق هرمز بنسبة 95.3%
شئون عربية و دولية

منذ اندلاع الحرب.. الأمم المتحدة: تراجع عبور السفن بمضيق هرمز بنسبة 95.3%

