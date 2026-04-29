أعلنت الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، حاجتها لشغل وظيفة نائب المدير للخدمات العامة بالمعهد التذكاري للأبحاث الرمدية، وذلك عن طريق الندب من داخل وحدات الهيئة، وفقًا للشروط والمعايير المحددة ببطاقة الوصف الوظيفي.

شروط التقدم للوظيفة

أوضحت "الهيئة" في منشور، أن التقدم للوظيفة يشترط الحصول على مؤهل عالٍ مناسب، مع خبرة واسعة في مجالات الإدارة والتنمية الإدارية، إلى جانب شغل وظيفة مدير عام ضمن المجموعة النوعية لوظائف الإدارة العليا، أو قضاء مدة بينية لا تقل عن عامين في الوظيفة الأدنى مباشرة.

وتشمل الشروط: ضرورة الإلمام الكامل بأهداف الهيئة وأنشطتها، والقدرة على القيادة والتخطيط ووضع السياسات، فضلًا عن اجتياز البرامج التدريبية التي تتيحها الهيئة، والمعرفة بالقوانين واللوائح المنظمة للعمل.

المستندات المطلوبة للتقديم

طالبت هيئة المستشفيات، المتقدمين بتقديم عدد من المستندات، من بينها طلب شغل الوظيفة موجه لرئيس الهيئة، وسيرة ذاتية مدعمة بالمستندات، وبيان حالة وظيفية موضح به الدرجة الوظيفية وموقف الجزاءات وتقارير الأداء، بالإضافة إلى ما يفيد الخبرات السابقة والدورات التدريبية.

وتتضمن الأوراق المطلوبة صورة بطاقة الرقم القومي سارية، وصحيفة الحالة الجنائية حديثة، وصور شخصية، وإقرار بعدم وجود أحكام قضائية أو تأديبية، إلى جانب تقديم رؤية تطويرية تتضمن أهدافًا وبرامج تنفيذية للنهوض بالوحدة.

موعد ومكان التقديم

أشارت "الهيئة" إلى أن التقديم يبدأ اعتبارًا من 27 أبريل 2026 وحتى 11 مايو 2026، بمقر إدارة الموارد البشرية بالدور الخامس بمبنى الهيئات التابع لوزارة الصحة والسكان في الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية.

وأكدت أن التقديم يتم بشكل شخصي، ولن يُلتفت إلى الطلبات المقدمة بعد الموعد المحدد، على أن يحصل المتقدم على إيصال استلام رسمي يفيد تسليم الأوراق.