يامال وصلاح ومبابي.. القلق يسيطر على النجوم قبل كأس العالم 2026

تخيّم حالة من القلق على عدد من أبرز نجوم كرة القدم العالمية، قبل أسابيع قليلة من انطلاق كأس العالم 2026، في ظل تزايد معدلات الإصابات مع اقتراب نهاية موسم 2025-2026.

ومن المقرر أن تُقام البطولة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، خلال الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو، بمشاركة 48 منتخبًا في نسخة موسعة تُقام لأول مرة بهذا النظام.

إصابات تضرب النجوم

يتصدر محمد صلاح، نجم ليفربول، قائمة اللاعبين المهددين بالغياب، بعد تعرضه لإصابة عضلية خلال مواجهة كريستال بالاس، وسط تقارير تشير إلى غيابه لنحو 4 أسابيع.

كما يعاني كيليان مبابي، نجم ريال مدريد، من إصابة في أوتار الركبة، تعرض لها خلال مواجهة ريال بيتيس.

وفي برشلونة، أثار لامين يامال القلق بعد تعرضه لإصابة في الفخذ، أبعدته عن الفريق في مرحلة حاسمة من الموسم.

غيابات محتملة عن المونديال

ولا تتوقف المخاوف عند هذا الحد، حيث تحوم الشكوك حول مشاركة عدد آخر من اللاعبين:

إستيفاو، لاعب فريق تشيلسي ومنتخب البرازيل، بعد إصابته بتمزق في أوتار الركبة

تشافي سيمونز، لاعب فريق تشيلسي ومنتخب هولندا، الذي أعلن نهاية موسمه واحتمالية غيابه عن المونديال

سباق مع الزمن

مع تبقي نحو 45 يومًا فقط على انطلاق البطولة، يخوض اللاعبون سباقًا مع الزمن للتعافي واللحاق بمنتخباتهم، في وقت تزداد فيه المخاوف من تأثير ضغط المباريات وتلاحم المواسم على الجاهزية البدنية.