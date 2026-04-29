مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

مودرن سبورت

- -
20:00

طلائع الجيش

الدوري المصري

وادي دجلة

- -
20:00

الاتحاد السكندري

دوري أبطال أوروبا

اتلتيكو مدريد

- -
22:00

أرسنال

الدوري السعودي

النصر

- -
21:00

أهلي جدة

جميع المباريات

يامال وصلاح ومبابي.. القلق يسيطر على النجوم قبل كأس العالم 2026

كتب : محمد خيري

08:01 ص 29/04/2026

محمد صلاح

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تخيّم حالة من القلق على عدد من أبرز نجوم كرة القدم العالمية، قبل أسابيع قليلة من انطلاق كأس العالم 2026، في ظل تزايد معدلات الإصابات مع اقتراب نهاية موسم 2025-2026.

ومن المقرر أن تُقام البطولة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، خلال الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو، بمشاركة 48 منتخبًا في نسخة موسعة تُقام لأول مرة بهذا النظام.

إصابات تضرب النجوم

يتصدر محمد صلاح، نجم ليفربول، قائمة اللاعبين المهددين بالغياب، بعد تعرضه لإصابة عضلية خلال مواجهة كريستال بالاس، وسط تقارير تشير إلى غيابه لنحو 4 أسابيع.

كما يعاني كيليان مبابي، نجم ريال مدريد، من إصابة في أوتار الركبة، تعرض لها خلال مواجهة ريال بيتيس.

وفي برشلونة، أثار لامين يامال القلق بعد تعرضه لإصابة في الفخذ، أبعدته عن الفريق في مرحلة حاسمة من الموسم.

غيابات محتملة عن المونديال

ولا تتوقف المخاوف عند هذا الحد، حيث تحوم الشكوك حول مشاركة عدد آخر من اللاعبين:

إستيفاو، لاعب فريق تشيلسي ومنتخب البرازيل، بعد إصابته بتمزق في أوتار الركبة

تشافي سيمونز، لاعب فريق تشيلسي ومنتخب هولندا، الذي أعلن نهاية موسمه واحتمالية غيابه عن المونديال

سباق مع الزمن

مع تبقي نحو 45 يومًا فقط على انطلاق البطولة، يخوض اللاعبون سباقًا مع الزمن للتعافي واللحاق بمنتخباتهم، في وقت تزداد فيه المخاوف من تأثير ضغط المباريات وتلاحم المواسم على الجاهزية البدنية.

صلاح ليفربول مبابي كأس العالم 2026 يامين يامال

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بعد جدل نظام الطيبات.. مسئول بالزراعة: مفيش فرخة بتتباع في السوق إلا بتصريح
مصراوى TV

بعد جدل نظام الطيبات.. مسئول بالزراعة: مفيش فرخة بتتباع في السوق إلا بتصريح
الملك تشارلز الثالث يُداعب الرئيس ترامب.. ماذا قال له؟
شئون عربية و دولية

الملك تشارلز الثالث يُداعب الرئيس ترامب.. ماذا قال له؟
هداف الدوري المصري.. من هو علي سليمان نجم كهرباء الإسماعيلية؟
رياضة محلية

هداف الدوري المصري.. من هو علي سليمان نجم كهرباء الإسماعيلية؟
حرب إيران.. قادة الخليج يدينون إجراءات طهران في مضيق هرمز
شئون عربية و دولية

حرب إيران.. قادة الخليج يدينون إجراءات طهران في مضيق هرمز
أمريكا تفرض عقوبات على 35 فردا وكيانا لدورهم في حرب إيران
شئون عربية و دولية

أمريكا تفرض عقوبات على 35 فردا وكيانا لدورهم في حرب إيران

أخبار

المزيد

وفاة مختار نوح.. وتشييع الجنازة من مسجد مصطفى محمود
أسعار البنزين والسولار.. متى تبدأ الانخفاض؟ اضغط للتفاصيل
رحلة البحث عن مخرج.. مسيحيون منفصلون يترقبون تعديلات "الأحوال الشخصية"