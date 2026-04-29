إعلان

ضوابط استخراج وتجديد البطاقة الصحية لمستفيدي التأمين الصحي

كتب : أحمد العش

08:00 ص 29/04/2026

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تتزايد الاستفسارات من المستفيدين من منظومة التأمين الصحي بشأن الإجراءات الخاصة باستخراج البطاقة الجديدة وآليات التجديد السنوي، إضافة إلى المستندات المطلوبة لإتمام تلك الخدمات.

ويتم استخراج بطاقة صحية جديدة في حالات فقد البطاقة أو تلفها، أو عند انتهاء جميع صفحاتها، بالإضافة إلى مرور خمس سنوات على تاريخ الإصدار.

وأوضحت هيئة التأمين الصحي أن تجديد البطاقة الصحية يتم بشكل سنوي من خلال وضع ختم التجديد وتسجيل الرقم المسلسل الخاص باستمارة التجديد.

المستندات المطلوبة للتجديد

يستلزم التجديد السنوي تقديم عدد من المستندات، تشمل: الرقم التأميني من المعاشات، وبيان المعاش لأصحاب المعاشات والأرامل، إلى جانب صورتين شخصيتين حديثتين، وصورة بطاقة الرقم القومي السارية، وبطاقة التأمين الصحي، إضافة إلى استمارة الحصر من مكتب استخراج البطاقات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

مصراوى TV

شئون عربية و دولية

أخبار المحافظات

أخبار

شئون عربية و دولية

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

