تتزايد الاستفسارات من المستفيدين من منظومة التأمين الصحي بشأن الإجراءات الخاصة باستخراج البطاقة الجديدة وآليات التجديد السنوي، إضافة إلى المستندات المطلوبة لإتمام تلك الخدمات.

ويتم استخراج بطاقة صحية جديدة في حالات فقد البطاقة أو تلفها، أو عند انتهاء جميع صفحاتها، بالإضافة إلى مرور خمس سنوات على تاريخ الإصدار.

وأوضحت هيئة التأمين الصحي أن تجديد البطاقة الصحية يتم بشكل سنوي من خلال وضع ختم التجديد وتسجيل الرقم المسلسل الخاص باستمارة التجديد.

المستندات المطلوبة للتجديد

يستلزم التجديد السنوي تقديم عدد من المستندات، تشمل: الرقم التأميني من المعاشات، وبيان المعاش لأصحاب المعاشات والأرامل، إلى جانب صورتين شخصيتين حديثتين، وصورة بطاقة الرقم القومي السارية، وبطاقة التأمين الصحي، إضافة إلى استمارة الحصر من مكتب استخراج البطاقات.

