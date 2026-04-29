"نطق الشهادة".. تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة مختار نوح وسبب تأجيل الجنازة

كتب : محمد سامي

12:57 ص 29/04/2026

مختار نوح

كشف المفكر وعضو مجلس الشيوخ ثروت الخرباوي تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة مختار نوح، مؤكدًا أنه كان قد أجرى عملية قلب مفتوح في وقت سابق، وكان يعاني من انسداد في الشريان التاجي.

وأوضح الخرباوي، لمصراوي، أن الحالة الصحية للراحل تدهورت قبل يومين، وتم نقله إلي مستشفي الانجلو ما دفع الأطباء لاتخاذ قرار بإجراء قسطرة عاجلة، حيث تم تخديره تمهيدًا للعملية، إلا أنه تعرض لتوقف في عضلة القلب أثناء الإجراء وجري انعاشه .

وأضاف أن الفريق الطبي حاول إنعاشه، وتم نقله إلى العناية المركزة، مشيرًا إلى أنه أفاق لفترة قصيرة وتحدث مع أبنائه، قبل أن تتدهور حالته الصحية مرة أخرى ونطق الشهادة قبل وفاته بلحظات .

وأشار الخرباوي إلى أن سبب تأخير الجنازة لبعد صلاة العصر لانتظار عودة نجله يامن والذي يتواجد في ألمانيا، ومن المقرر وصوله إلى مطار القاهرة غدًا.

مختار نوح ثروت الخرباوي الإخوان المسلمين

مسؤول بالبيت الأبيض: ضغط هائل على ترامب لإنهاء الحرب في إيران
شئون عربية و دولية

مسؤول بالبيت الأبيض: ضغط هائل على ترامب لإنهاء الحرب في إيران
أمريكا تفرض عقوبات على 35 فردا وكيانا لدورهم في حرب إيران
شئون عربية و دولية

أمريكا تفرض عقوبات على 35 فردا وكيانا لدورهم في حرب إيران
مسئول بالزراعة: "مفيش فرخة بتتباع في السوق إلا بتصريح"
أخبار مصر

مسئول بالزراعة: "مفيش فرخة بتتباع في السوق إلا بتصريح"

الغرف السياحية: لا قيود على إقامة المرأة بمفردها في الفنادق
أخبار مصر

الغرف السياحية: لا قيود على إقامة المرأة بمفردها في الفنادق
سجدنا شكرًا لله.. نجل مزراع الشرقية يكشف تفاصيل ضبط 3 متهمين بسرقة محصول
أخبار المحافظات

سجدنا شكرًا لله.. نجل مزراع الشرقية يكشف تفاصيل ضبط 3 متهمين بسرقة محصول

وفاة مختار نوح.. وتشييع الجنازة من مسجد مصطفى محمود
أسعار البنزين والسولار.. متى تبدأ الانخفاض؟ اضغط للتفاصيل
رحلة البحث عن مخرج.. مسيحيون منفصلون يترقبون تعديلات "الأحوال الشخصية"