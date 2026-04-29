

كشف المفكر وعضو مجلس الشيوخ ثروت الخرباوي تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة مختار نوح، مؤكدًا أنه كان قد أجرى عملية قلب مفتوح في وقت سابق، وكان يعاني من انسداد في الشريان التاجي.

وأوضح الخرباوي، لمصراوي، أن الحالة الصحية للراحل تدهورت قبل يومين، وتم نقله إلي مستشفي الانجلو ما دفع الأطباء لاتخاذ قرار بإجراء قسطرة عاجلة، حيث تم تخديره تمهيدًا للعملية، إلا أنه تعرض لتوقف في عضلة القلب أثناء الإجراء وجري انعاشه .

وأضاف أن الفريق الطبي حاول إنعاشه، وتم نقله إلى العناية المركزة، مشيرًا إلى أنه أفاق لفترة قصيرة وتحدث مع أبنائه، قبل أن تتدهور حالته الصحية مرة أخرى ونطق الشهادة قبل وفاته بلحظات .

وأشار الخرباوي إلى أن سبب تأخير الجنازة لبعد صلاة العصر لانتظار عودة نجله يامن والذي يتواجد في ألمانيا، ومن المقرر وصوله إلى مطار القاهرة غدًا.