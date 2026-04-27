"العلم والإلحاد".. حلقة خاصة لـ معز مسعود على التليفزيون المصري

كتب : محمود مصطفى أبو طالب

12:52 م 27/04/2026

معز مسعود

أعلنت الهيئة الوطنية للإعلام، إذاعة حلقة خاصة للباحث بجامعة كامبريدج معز مسعود بعنوان "ربنا موجود" على القناة الأولى.

وأوضحت في بيان لها، اليوم، أن ذلك يأتي ضمن خطة لتقديم محتوى إعلامي يحرض على التفكير، ويطرح قضايا جريئة ومسكوت عنها في إطار منضبط، وفق رؤية تدعمها وتنفذها الهيئة الوطنية للإعلام، برئاسة الكاتب أحمد المسلماني.

تفاصيل الحلقة

ويطرح معز مسعود في الحلقة الخاصة التي تذاع في العاشرة مساء غداً الثلاثاء على شاشة القناة الأولى العلاقة بين الإيمان والعلم والإلحاد، في حوار هادئ يستند للبراهين العقلية والحقائق العلمية، ويحفز العقل لإدراك حقيقة العالم وأبعاده المختلفة، ويقدم رؤية أكثر اتساعا وشمولا للحضور الإنساني في الكون الشاسع.

وعلى مدى 21 دقيقة تتناول الحلقة نقاشات فلسفية عميقة حول فكرة وجود الله، بوصفه سؤالا قديماً متجدداً، مع طرح فكرة أن العلم الحديث لا يجيب عن الأسئلة الوجودية، فهو معني بكيفية حدوث الأشياء وليس المقتضي العقلي لوجودها أو الحكمة من ورائها، وتؤكد النقاشات والحوارات داخل البرنامج عن عدم التعارض بين العلم والإيمان، وأن الإيمان لا يعني غياب التفكير بل يمكن دعمه بالحجج العقلية.

ويتعرض البرنامج أيضا لأسباب انتشار الإلحاد، ويطرح البرنامج آراء حول الشك ليس كمشكلة ولكن كمرحلة؛ فالوصول للإيمان يحتاج بحثاً وتفكيراً عميقين، حتى يكون الإيمان عن قناعة وعلى أرض صلبة، مبرزاً التجربة الإنسانية التي عادة ما تبحث عن معنى لوجودها، ويوفر لها الإيمان المبني على علم راسخ دعما نفسيا وروحيا لفهم واستيعاب والتصالح مع هذا الوجود.

محتوى حلقات البرنامج

ويناقش البرنامج في بقية حلقاته عبر مداخلات عدة ومادة بصرية شيقة، الأدلة العقلية على وجود خالق، مع التأكيد على دور كل من العلم والدين في حياة البشر، فالعلم التجريبي يفسر الظواهر، بينما الدين يفسر معنى الظواهر وغايتها.

كما تتضمن الحلقة مداخلات من مفكرين عالميين مثل اللورد مارتن ريس (الفلكي الملكي بالمملكة المتحدة) و البروفيسور ريتشارد دوكينز (أستاذ علم أحياء تطورية بجامعة اكسفورد)، والدكتور سعيد فودة (أستاذ علم الكلام والفلسفة بجامعة العلوم الإسلامية بماليزيا)، والدكتورة آن كوكسون طبيبة استشارية وأخصائية أعصاب بالمملكة المتحدة، والدكتور نايلز إلدرج أستاذ علم الأحياء التطورية بالولايات المتحدة، والدكتور تيموثي وينتر "عبد الحكيم مراد" مؤسس كلية كامبريدج الإسلامية وأستاذ الدراسات الإسلامية بجامعة كامبريدج.

