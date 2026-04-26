قال الإعلامي محمد علي خير، إن وفاة الدكتور ضياء العوضي لم تُنهِ أفكاره، بل على العكس، استمر انتشار نظامه الغذائي المعروف بـ"الطيبات"، حتى تحول إلى ظاهرة مجتمعية وتجارية.

وأوضح خير، خلال برنامجه "المصري أفندي" عبر فضائية "الشمس"، أن هناك صفحات ومواقع على وسائل التواصل الاجتماعي تروج يوميًا لنظام الطيبات، بل إن بعض المطاعم والمخابز بدأت تستخدمه كوسيلة دعائية لتسويق منتجاتها، ما يعكس استمرار تأثير الفكرة رغم رحيل صاحبها.

وأشار خير إلى أن الرأي العام منقسم بشدة حول أفكار العوضي، فهناك من يراها وسيلة لمواجهة جشع بعض الأطباء ومافيا الأدوية، بينما يرى آخرون أنها مجرد خرافة أو محاولة للتريند، لافتًا إلى أن الرد العلمي على هذه الأفكار كان نادرًا مقارنة بالسخرية والاستهزاء.

وأضاف أن الفنان الكبير علي الحجار أعلن خلال عزاء العوضي أنه اتبع نظام الطيبات لمدة 11 شهرًا، وشعر بتحسن صحي ملحوظ، وهو ما اعتبره خير أمرًا لا يمكن تجاهله، خاصة أن شخصية عامة مثقفة مثل الحجار قد تمنح النظام مصداقية لدى بعض المواطنين.

وأكد مقدم "المصري أفندي"، أن تقييم هذه الأفكار يجب أن يتم من خلال المتخصصين في التغذية والطب، وليس عبر الإعلاميين أو العامة، مشددًا على أن الاستهزاء الدائم بأي فكرة جديدة يعد ظاهرة سلبية في المجتمع المصري.

واستعرض خير بعض تفاصيل نظام الطيبات، الذي يسمح بتناول النشويات والدهون والفواكه والحلويات بكميات معتدلة، مع التركيز على الاعتدال والاختيار السليم، معتبرًا أن بعض جوانب النظام تحمل منطقًا غذائيًا، لكنها تحتاج إلى تقييم علمي دقيق لتحديد مدى صحتها أو خطورتها على المرضى.