أثارت إحدى حلقات برنامج هي وبس للإعلامية رضوى الشربيني جدلًا واسعًا على مواقع التواصل، حيث عرفت الحلقة بـ "حلقة الشقة"، والتي تناولت خلافًا أسريًا حول ترتيبات السكن بعد الزواج، حيث استضافت كل من إيمان محمود وأحمد الديب، وهما خطيبان على وشك الزواج لكنهما يعانان من أزمة السكن، حيث يشترط "الديب" تواجد والدته في السكن بعد الزواج، حتى انتهى الأمر بالانفصال خلال الحلقة.

وحتى الآن كانت الأمور تسير بشكل طبيعي، وأصبحت الأزمة تريند مواقع التواصل الاجتماعي، عقب انتهاء الحلقة لما تضمنته من أزمة السكن بعد الزواج مع والدة الزوج، حتى خرجت الفتاة صاحبة أزمة فسخ الخطوبة بسبب السكن مع والدة خطيبها بعد الزواج، لتؤكد أن ما حدث في البرنامج كان مشهد تمثيلي متفق عليه.

وبالتواصل مع مصدر في برنامج هي وبس، أكد أن الحلقة كان يتم ترتيبها منذ شهرين تقريبا، حيث يوجد فقرة في البرنامج متخصصة في متابعة مشاكل المواطنين سواء في الخطوبة أو الزواج وتقريبا وجهات النظر فيما بينهم ومحاولة مصالحتهم

وأشار المصدر، إلى أنه يتم اختيار المشاركين في الحلقة عن طريق السوشيال ميديا أو عن طريق فريق كبير من المساعدين لفريق الإعداد في البرنامج، وعند رصد أي مشكلة يتم التواصل مع الطرفين والتأكد والتحقق من صحة المعلومات المقدمة منهم ثم تحديد موعد معهم للتصوير.

وتابع: لما كلمناهم هما كان لديهم مشكلة مادية واحتياج إلى شقة وتم التنسيق مع البنت والولد وتم تصوير الحلقة دون أي مشكلة والتي انتهت بفسخ الخطوبة بشكل كامل.

وأكد المصدر، أن القناة اتخذت الإجراءات القانونية ضد فتاة زعمت الاتفاق لفبركة إحدى الحلقات، ببرنامج هي وبس.

وفي نفس السياق، أكد أحمد الديب المشارك في الحلقة، في بث مباشر عبر حسابه الرسمي على تطبيق تيك توك، نافياً وجود أي اتفاق مسبق بينه وبين فريق إعداد برنامج "هي وبس"، بشأن ما تم طرحه خلال الحلقة التي انتهت بفسخ خطبته على الهواء.

أوضح الديب أن ما حدث خلال الحلقة لم يكن مُعدًا سلفًا، مشيرًا إلى أنه كان قد ناقش الأزمة مع خطيبته السابقة في وقت سابق، إلا أنها كانت مترددة في حسم موقفها. وأكد أن البرنامج لم يفرض عليهما أي تصريحات أو توجهات، وأن الحوار دار بشكل عفوي.

وأضاف، بشأن خطيبته السابقة، أنها حسمت قرارها أثناء الحلقة، لافتًا إلى وجود تباين في وجهات النظر بينهما، دون التطرق إلى مزيد من التفاصيل.

كما أكد الدكتور أحمد هاشم البطريق، عالم الأزهر الشريف، والمشارك في الحلقة أيضًا، أن ما حدث في الحقة ليست تمثيل كما تحدثت الفتاة، الموضوع كان طبيعي جدا ومفيش اي تمثيل.

وقال الدكتور أحمد هاشم البطريق، عالم الأزهر الشريف، في مقطع فيديو له نشر عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، الموضوع باختصار كلمني إعداد برنامج هي وبس، وبالفعل حضرت في الحلقة، وكان فيه مشكلة قائمة لخطيبة عايزة تفسخ الخطوبة بسبب إن والدة خطيبها عايزة تعيش معاها في نفس البيت.