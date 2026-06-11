أكد محمود ناجي، المتحدث باسم وزارة البترول، أن نجاح الحكومة في تسديد المستحقات المتأخرة لشركاء الاستثمار في قطاعي البترول والغاز الطبيعي، للوصول إلى صفر مستحقات لأول مرة منذ سنوات، جاء نتيجة مجهود كبير خلال العامين الماضيين.

وأضاف ناجي، في مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هذا الإنجاز جاء بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي ومتابعة مستمرة من رئيس مجلس الوزراء ووزير البترول، من أجل الالتزام بالجداول الزمنية والاتفاقات المبرمة.

البترول: تسديد مستحقات الشركاء بالكامل

أشار المتحدث باسم وزارة البترول، إلى أن الوصول إلى "صفر مستحقات" يمثل نقطة تحول كبيرة في جذب الاستثمارات، حيث إن قطاع الطاقة يعد ركيزة أساسية للتنمية في أي دولة.

وتابع: "الشركات الدولية العاملة في مصر تفصح في البورصات العالمية عن التزامات الدول تجاهها، فكلما كنا ملتزمين ماليًا، كسبنا ثقتهم وتحسنت سمعتنا الاقتصادية".

وشدد على أن الالتزام بسداد المستحقات يعزز ثقة الشركات العالمية والإقليمية والمحلية العاملة في القطاع، مما يحفز مزيدًا من التدفقات الاستثمارية خلال المرحلة المقبلة.

وأكد أن ما تم تحقيقه هو مجهود جماعي وتكاملي داخل الحكومة، وكلما زادت الاستثمارات في قطاع الطاقة، زاد العائد على ال