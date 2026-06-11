أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، اليوم الخميس، عن تنفيذ خطة لقطع مياه الشرب لمدة 16 ساعة عن منطقة الغنامية بقرية بشتيل، وذلك ضمن أعمال تطهير ورفع كفاءة شبكات الصرف الصحي.

انقطاع المياه عن بعض المناطق بالجيزة

أوضحت "الشركة" أن الانقطاع سيشمل مناطق شارع جمال عبد الناصر وتفرعاته، وشارع الأربعين، وشارع المسابك، وذلك اعتبارًا من الساعة 12 منتصف ليل الجمعة 12 يونيو 2026، وحتى الساعة الرابعة عصر السبت 13 يونيو 2026.

وأرجعت "الشركة" سبب الانقطاع إلى تنفيذ أعمال تطهير دورية لشبكات الصرف الصحي بمنطقة الغنامية، بهدف تحسين كفاءة التشغيل ورفع مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

وأكدت شركة مياه الشرب، توفير سيارات مياه شرب نقية متحركة لتلبية احتياجات السكان بالمناطق المتأثرة خلال فترة الانقطاع، مع إتاحة طلبها عبر الخط الساخن 125 من أي هاتف أرضي أو محمول.

وناشدت المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات والمنشآت الحيوية ضرورة تدبير احتياجاتهم من المياه مسبقًا خلال فترة الأعمال، إلى حين الانتهاء من التنفيذ وعودة ضخ المياه بشكل طبيعي.

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