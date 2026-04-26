تواصل وزارة الثقافة جهودها لتعزيز الوعي الوطني وترسيخ قيم الانتماء، عبر برنامج ثقافي وفني متكامل يعكس اهتمام الدولة بسيناء، بوصفها رمزًا للصمود وركيزة أساسية في مسيرة التنمية الشاملة.

يأتي ذلك في إطار احتفالات الدولة المصرية بالذكرى الرابعة والأربعين لتحرير سيناء.

وأكدت الدكتورة جيهان زكي، وزيرة الثقافة، أن ذكرى تحرير سيناء تمثل محطة وطنية ملهمة نستحضر فيها معاني البطولة والفداء، ونؤكد من خلالها أن معركة الوعي وبناء الإنسان لا تقل أهمية عن معركة استرداد الأرض، مشيرة إلى أن الثقافة شريك رئيسي في رؤية الدولة لتنمية سيناء، بما يعزز الهوية الوطنية ويرسخ العدالة الثقافية.

وقالت وزيرة الثقافة: إن سيناء تحظى باهتمام خاص في خطط عمل الوزارة، من خلال برامج ثقافية وفنية متكاملة تستهدف مختلف الفئات العمرية، وتعمل على دعم الحركة الأدبية، واكتشاف ورعاية المواهب الشابة، وإحياء التراث البدوي، وتعزيز قيم المواطنة، إلى جانب توسيع نطاق الخدمات الثقافية بالمناطق الحدودية والوديان والتجمعات الأكثر احتياجًا.

وأوضحت أن الوزارة تمضي في تطوير البنية التحتية الثقافية بسيناء، من خلال رفع كفاءة عدد من المواقع الثقافية، في مقدمتها قصر ثقافة الشيخ زويد، وبيت ثقافة بئر العبد، وسينما العريش الصيفي، بالتوازي مع التوسع في برامج المسارح المتنقلة، وقوافل الوديان الثقافية، وأتوبيس الفن الجميل، وعروض المواجهة والتجوال، بما يضمن وصول المنتج الثقافي إلى التجمعات البعيدة والوديان والمناطق الأكثر احتياجًا، مؤكدة أن الثقافة في سيناء لم تعد مجرد نشاط، بل أصبحت ركيزة أساسية من ركائز التنمية الشاملة، وشريكًا فاعلًا في ترسيخ الأمن الفكري وتعزيز الانتماء الوطني وصياغة مستقبل أكثر إشراقًا لأبناء هذه الأرض الغالية.

وفي ترجمة عملية لهذا التوجه، أوضحت الدكتورة جيهان زكي أن وزارة الثقافة نفذت منذ فبراير الماضي أكثر من 324 فعالية ثقافية وفنية بمحافظة شمال سيناء (عاصمة الثقافة المصرية)، شملت برنامج ليالي رمضان الثقافية والفنية بمنطقة المساعيد من خلال المسرح المتنقل، إلى جانب عروض سينما الشعب خلال عيد الفطر وحتى الآن. كما تشهد محافظة شمال سيناء احتفالات ذكرى تحرير سيناء بقصر ثقافة العريش، إلى جانب عروض مسرح المواجهة والتجوال يومي 26 و27 أبريل.

وأضافت أن مدينة العريش ستستضيف خلال الفترة من 27 إلى 30 أبريل ملتقى فنون البادية الثاني، يعقبه تنظيم ملتقى أطلس المأثورات الشعبية، وملتقى أدباء البادية، وملتقى شباب أهل مصر من المحافظات الحدودية، وصولًا إلى ملتقى المرأة والفتاة في مطلع يونيو المقبل.

كما شهدت محافظة جنوب سيناء تنفيذ أكثر من 276 فعالية ثقافية وفنية، تضمنت ملتقى الطور الثاني للإنشاد الديني ضمن ليالي رمضان الثقافية، والمشاركة في احتفالات ذكرى استرداد طابا في 31 مارس، إلى جانب فعاليات ملتقى الهجن بشرم الشيخ يومي 21 و22 أبريل، وعروض مسرح المواجهة والتجوال في شرم الشيخ خلال الفترة من 20 إلى 25 أبريل.

وفي مجال دعم الإبداع، أوضحت وزيرة الثقافة أنه تم تنفيذ 15 لقاء لنادي الأدب المركزي بالعريش و16 لقاء لنادي الأدب المركزي بالطور خلال الفترة من فبراير إلى أبريل 2026، إلى جانب أنشطة نوادي الأدب الفرعية، بهدف دعم المبدعين الشباب، وتنمية مهارات الكتابة والإبداع، وإتاحة مساحات للحوار الثقافي وتبادل الخبرات.

وأشارت إلى أن احتفالات الوزارة تتواصل بعروض فنية وموسيقية في شرم الشيخ يوم 25 أبريل، وأخرى على المسرح الصيفي بمدينة الطور يوم 29 أبريل، فضلًا عن المشاركة في احتفالات رفع العلم على النصب التذكاري للجندي المجهول بمدينة الطور يومي 26 و28 أبريل.

واختتمت الدكتورة جيهان زكي بالتأكيد على أن هذه الأنشطة تأتي في إطار استراتيجية وزارة الثقافة لتعزيز الحضور الثقافي في سيناء، وترسيخ دورها كمنصة للإبداع والتنوير، بما يسهم في دعم جهود الدولة لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة في هذه البقعة الغالية من أرض الوطن.