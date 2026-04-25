أعلن سعيد شرباش، رئيس الجمعية التعاونية العامة لتنمية وتربية الخيول، تصدير 21 حصانًا عربيًا أصيلًا إلى المملكة الأردنية الهاشمية، على شحنتين خلال الأسبوع الماضي، وذلك لأول مرة بعد إعادة فتح السوق الأردنية أمام تصدير الخيول المصرية، في إطار توجيهات القيادة السياسية بتعزيز الصادرات وفتح أسواق جديدة.

وأكد "شرباش"، أن هذه الخطوة تمثل تحركًا استراتيجيًا مهمًا نحو استعادة مكانة مصر في الأسواق العربية والدولية، وفتح آفاق جديدة للاستثمار في هذا القطاع الواعد.

مصر تستأنف تصدير الخيول العربية للأردن

أوضح في بيان، أن استئناف وتفعيل تصدير الخيول العربية المصرية يدعم توجه الدولة نحو تحويل مصر إلى مركز إقليمي لتربية وتصدير الخيول، تنفيذًا لتوجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وفي إطار رؤية الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتعظيم الاستفادة من المزايا النسبية التي تمتلكها مصر في هذا المجال.

وأشار إلى أن عملية التصدير تمت في وقت قياسي، بفضل التنسيق الكامل بين الجهات المعنية، وعلى رأسها الحجر البيطري المصري، ومصلحة الجمارك، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وشركة الجسر العربي للملاحة البحرية، حيث تم إنهاء الإجراءات بكفاءة وسرعة، بما يعكس جهود الدولة في تبسيط الإجراءات وتحفيز المصدرين، مشيدًا بدور وزارتي الزراعة والداخلية في دعم وتأمين منظومة التصدير.

وأضاف أن الجمعية تستهدف خلال المرحلة المقبلة تصدير نحو 300 حصان خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، ضمن خطة متكاملة لإعادة مصر إلى موقعها الطبيعي كمركز إقليمي رائد في مجال تربية وتجارة الخيول العربية، بما يسهم في زيادة العائدات من النقد الأجنبي وتوفير فرص عمل جديدة.

كما وجّه شرباش، الدعوة إلى المستثمرين ومربي الخيول في مختلف دول العالم لزيارة مصر، والاستفادة من الإمكانيات المتطورة والخبرات المتراكمة في هذا المجال، مؤكدًا أن الجمعية تعمل على تقديم الدعم الفني والإرشادي للمربين بما يضمن تحسين السلالات ورفع كفاءة الإنتاج.

