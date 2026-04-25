كشفت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، حصاد تطبيق المنظومة بمحافظة جنوب سيناء منذ انطلاقها في يناير 2024.

وبحسب بيان الهيئة، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ44 لتحرير سيناء، فقد أظهرت المؤشرات تحقيق تقدم ملموس في مستوى الأداء، بما يعكس ثقة المواطنين المتزايدة في المنظومة.

وأكد البيان، أن هذه المناسبة الوطنية الخالدة تجسد روح الإرادة والتحدي، وتعكس مسيرة مستمرة من البناء والتنمية، يأتي في مقدمتها تطوير القطاع الصحي وإتاحة خدمات طبية متكاملة لجميع المواطنين.

وفي هذا الإطار، تواصل منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة جنوب سيناء تحقيق نجاحات متتالية في تطوير الخدمات الصحية، بما يعكس التزام الدولة بتوفير رعاية صحية شاملة وعالية الجودة، في إطار رؤية الرئيس السيسي نحو بناء نظام صحي مستدام يضمن التغطية الصحية الشاملة لجميع المواطنين.

وأشارت الهيئة، إلى أن عدد المنتفعين بالمنظومة في محافظة جنوب سيناء بلغ نحو 162,556 مواطنًا، بنسبة تغطية تجاوزت 135.68%، وذلك نتيجة استيعاب المنظومة للمقيمين والوافدين وليس فقط السكان المسجلين إحصائيًا، وتقدم الخدمة من خلال 27 منفذًا لتسجيل وإصدار الخدمات، بما يعكس التوسع في إدماج المواطنين داخل المنظومة.

كما بلغ إجمالي الخدمات الطبية المقدمة منذ بدء التطبيق أكثر من 2.4 مليون خدمة طبية، شملت خدمات الرعاية الأولية والتخصصية والفحوصات التشخيصية والتدخلات الجراحية، وذلك وفقًا لأعلى معايير الجودة والاعتماد.

ووفقًا للبيان، شهدت المنظومة إجراء أكثر من 13 ألف تدخل جراحي دقيق، إلى جانب تقديم ما يزيد على 400 ألف خدمة في طب الأسرة، بما يعكس الدور المحوري للرعاية الأولية في تحسين صحة المواطنين.

وفيما يتعلق بمنظومة الإحالات، تم إصدار 21,845 إحالة، منها 14,148 إحالة داخلية، و7,697 إحالة خارجية، إلى جانب إصدار 11,170 موافقة مسبقة، منها 10,447 داخلية و725 خارجية، بما يسهم في تيسير حصول المرضى على الخدمات العلاجية المتخصصة.

كما تم تنفيذ 1,675 حزمة جراحية شاملة، تضمنت جراحات القلب والصدر والمسالك البولية، وخدمات العلاج الكيماوي والإشعاعي، والقسطرة القلبية للكبار والصغار، والقسطرة الطرفية، وجراحات الأوعية الدموية، وجراحات المخ والأعصاب.

وشملت الخدمات المتقدمة إجراء 22 عملية زراعة أعضاء، تضمنت زراعة القوقعة وزراعة القرنية وزراعة النخاع، بما يعكس تطور مستوى الخدمات الطبية المقدمة داخل المحافظة وخارجها.

وفي إطار تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، نفذت الهيئة 502 زيارة تحفيزية، إلى جانب التوسع في تقديم الخدمات من خلال 9 منافذ تابعة لمقدمي الخدمة من القطاع الخاص، بما يسهم في تحسين تجربة المنتفعين وتيسير حصولهم على الخدمة.

وأكدت مي فريد، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن ما تحقق في محافظة جنوب سيناء يعكس نجاح المنظومة في تقديم خدمات صحية متكاملة في مختلف محافظات التطبيق، بما في ذلك المناطق الحدودية، مشيرة إلى استمرار جهود الهيئة في التوسع وتحسين جودة الخدمات وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص.

وأضافت أن المؤشرات الإيجابية تعكس ثقة المواطنين المتزايدة في المنظومة، وتؤكد قدرتها على تحقيق أهدافها في توفير رعاية صحية شاملة ومستدامة لجميع المواطنين دون تمييز.

من جانبه، أكد الدكتور طارق عز الدين، مدير فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل بمحافظة جنوب سيناء، أن المنظومة تشهد تطورًا ملحوظًا في مستوى الخدمات المقدمة، إلى جانب التوسع في الخدمات التخصصية وتعزيز التعاون مع مختلف مقدمي الخدمة، بما يسهم في تحسين تجربة المنتفعين بالمحافظة.

وأكدت الهيئة استمرار جهودها في تطوير المنظومة بمحافظة جنوب سيناء، والتوسع في نطاق الخدمات المقدمة، بما يضمن تقديم خدمات صحية متكاملة ومستدامة تليق بالمواطن المصري، وتعزز من جودة حياته.

