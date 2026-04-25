أسرة الطبيب الراحل ضياء العوضي تغلق صفحته على "فيسبوك"

كتب : أحمد عبدالمنعم

12:36 ص 25/04/2026

الدكتور ضياء العوضي

لجأت أسرة الطبيب الراحل ضياء العوضي إلى إغلاق صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وكانت الصفحة قد أعلنت في آخر منشور لها عن موعد العزاء، قبل أن تغلق الصفحة.

يذكر أن أسرة الدكتور ضياء العوضي، اتمت الجمعة، مراسم دفن جثمانه بمقابر العائلة بمدينة بلبيس في محافظة الشرقية، وذلك عقب وصوله من دولة الإمارات العربية المتحدة وحسم الجدل الرسمي حول أسباب وفاته.

وشيع العشرات من الأهالي والأقارب جثمان الراحل إلى مثواه الأخير بمقابر "شلبي العوضي"، عقب أداء صلاة الجنازة بمدينة العبور بمحافظة القليوبية.

وفور انتهاء مراسم الدفن، اصطفت أسرة الفقيد على رأس المقبرة لتلقي واجب العزاء، وسط حالة من الحزن الشديد وانهيار عدد من أفراد أسرته الذين ودعوه بكلمات مؤثرة.

يُذكر أن الراحل كان يعمل محاضراً سابقاً بكلية الطب بجامعة عين شمس، واكتسب شهرة واسعة ومثيرة للجدل عبر منصات التواصل الاجتماعي بسبب ترويجه لنظام غذائي عُرف بـ "نظام الطيبات" أو "الطيران"، وهو ما أثار انقساماً كبيراً في الأوساط الطبية انتهى بقرار شطب اسمه من نقابة الأطباء.

