التوقيت الصيفي.. نصائح مهمة لتفادي اضطراب الساعة البيولوجية

كتب : أحمد جمعة

04:29 م 23/04/2026

يبدأ تطبيق التوقيت الصيفي اعتبارًا من منتصف ليل اليوم الخميس، من خلال تقديم الساعة 60 دقيقة، في وقت يتخوف فيه كثيرون من انعكاس ذلك على نمط النوم والتركيز لدى البعض.

وفي هذا الإطار، قدمت وزارة الصحة مجموعة من الإرشادات لمساعدة الجسم على التكيف السريع مع التغيير الجديد دون التأثير على النشاط اليومي.

وأوصت الوزارة بضرورة النوم مبكرًا اليوم، مع تقليل تناول المشروبات المنبهة، خاصة في فترات المساء، لضمان نوم عميق ومستقر.

كما شددت على أهمية الالتزام بموعد الاستيقاظ المعتاد غدًا، حتى مع فقدان ساعة من الوقت، للمساعدة في إعادة ضبط الساعة البيولوجية بشكل طبيعي.

وفي حال الشعور بالإرهاق، يمكن الحصول على قيلولة قصيرة خلال النهار، على ألا تتجاوز 20 دقيقة.

وأشارت الوزارة لضرورة تجنب شرب المشروبات المنبهة كالشاي والقهوة اليوم؛ لضمان النوم العميق والهادئ الليلة.

وأكدت أن اتباع هذه الخطوات يسهم في الحفاظ على مستويات النشاط والتركيز، ويحد من التأثيرات المصاحبة لتغيير التوقيت.

ويستمر العمل بالتوقيت الصيفي حتى الجمعة الأخيرة من أكتوبر 2026، حيث يعود العمل بالتوقيت الشتوي.

