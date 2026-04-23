شيخ الأزهر يهنئ الرئيس والقوات المسلحة والشعب المصري بذكرى تحرير سيناء

كتب : محمود مصطفى أبو طالب

02:10 م 23/04/2026

الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر

تقدَّم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بخالص التهاني إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإلى رجال القوات المسلحة الباسلة، وإلى الشعب المصري العظيم؛ بمناسبة الذكرى ال 44 لتحرير سيناء.

وأكد الأزهر الشريف أن ذكرى تحرير سيناء ستظل ذكرى عزيزة على قلوب المصريين جميعًا، وجزءًا مهمًّا في الهوية الوطنية المصرية، وستبقى شاهدًا على العزيمة والإرادة وبطولات الجيش المصري وتضحياته العظيمة في الدفاع عن تراب الوطن وصون كرامته.

ودعا الأزهر الشريف إلى استلهام هذه الذكرى الوطنية العظيمة في تعزيز قيم العمل والإنتاج، وترسيخ دعائم الأمن والأمان والاستقرار، والمضي قدمًا نحو البناء والتنمية، بما يحقق آمال الشعب المصري في التقدم والازدهار، حفظ الله مصرنا العزيزة، وأدام عليها نعمة الأمن والاستقرار.

شيخ الأزهر الرئيس السيسي ذكرى تحرير سيناء

نذير شؤم أم مرض خطير.. الأسباب الحقيقية لرفة العين
"كده برضه يا قمر".. كيف أهدت شادية "تميمة النجومية" لهاني شاكر؟
لمدة 20 ساعة.. قطع مياه الشرب عن 5 مناطق في الإسكندرية
"سيبوني أحب".. صرخة هاني شاكر التي أغضبت عبدالحليم حافظ
لماذا قفز الدولار مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم؟

لماذا قفز الدولار مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم؟
