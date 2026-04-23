تقدَّم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بخالص التهاني إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإلى رجال القوات المسلحة الباسلة، وإلى الشعب المصري العظيم؛ بمناسبة الذكرى ال 44 لتحرير سيناء.

وأكد الأزهر الشريف أن ذكرى تحرير سيناء ستظل ذكرى عزيزة على قلوب المصريين جميعًا، وجزءًا مهمًّا في الهوية الوطنية المصرية، وستبقى شاهدًا على العزيمة والإرادة وبطولات الجيش المصري وتضحياته العظيمة في الدفاع عن تراب الوطن وصون كرامته.

ودعا الأزهر الشريف إلى استلهام هذه الذكرى الوطنية العظيمة في تعزيز قيم العمل والإنتاج، وترسيخ دعائم الأمن والأمان والاستقرار، والمضي قدمًا نحو البناء والتنمية، بما يحقق آمال الشعب المصري في التقدم والازدهار، حفظ الله مصرنا العزيزة، وأدام عليها نعمة الأمن والاستقرار.