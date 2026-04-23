لا تتعرضوا لأشعة الشمس.. تحذير مهم من الأرصاد لـ المواطنين بشأن طقس الساعات المقبلة


كتب- محمد فتحي:

02:37 ص 23/04/2026

طقس حار

أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن طقس اليوم الخميس، يشهد ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، إذ أن العظمى على القاهرة الكبرى اليوم 30 درجة مئوية.

وبحسب بيان للهيئة العامة للأرصاد الجوية عبر صفحتها الرسمية "فيسبوك"، تبقى الظاهرة المؤثرة صباحا هي الشبورة المائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، إذ تكون كثيفة أحيانا على السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناه.

ووفقا للهيئة، فإن الشبورة المائية الموجودة على الطرق تؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية، إذ يجب على قائدي المركبات القيادة بحذر على الطرق السريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وأشارت إلى أن الطقس يشهد ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، إذ يجب على المواطنين اتباع التعليمات الآتية:

- الإكثار من تناول السوائل وخاصة المياه.

- عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس خاصة وقت الذروة.

