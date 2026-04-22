تابع الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، معدلات تنفيذ الملفات الخدمية بحي بولاق الدكرور، مؤكدًا الانتهاء من 99.5% من طلبات التصالح في مخالفات البناء المقدمة من المواطنين، وذلك خلال اجتماع موسع لمراجعة نسب الإنجاز بمختلف القطاعات الخدمية داخل الحي.

وأوضح "الأنصاري"، بحسب بيان محافظة الجيزة، الأربعاء، أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الحالات المخالفة غير المستوفاة لاشتراطات التصالح، إلى جانب توجيه الأجهزة التنفيذية بسرعة الانتهاء من فحص طلبات تراخيص البناء وتقنين أوضاع المحال، بما يسهم في تنظيم العمران وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ووجه محافظ الجيزة، خلال اللقاء، رئيس حي بولاق الدكرور بحصر المناطق التي تعاني من ضعف خدمات الصرف الصحي أو انخفاض ضغوط مياه الشرب، والعمل على إعداد حلول عاجلة بالتنسيق مع الجهات المعنية، بهدف تحسين البنية التحتية والارتقاء بجودة الحياة للسكان.

كما تابع محافظ الجيزة مشروعات التطوير الجارية داخل الحي، والتي تشمل محيط مستشفى بولاق الدكرور وميدان الشوربجي وأسفل محور كمال عامر وشارع ناهيا، مشددًا على ضرورة الالتزام بالمواصفات الفنية والهندسية وتنفيذ الأعمال وفق الجداول الزمنية المحددة دون تأخير.

وأكد المحافظ، في إطار تحسين مستوى النظافة، دعم منظومة النظافة بحي بولاق الدكرور بعدد 60 عاملًا إضافيًا لتغطية النقاط الساخنة، مع تكثيف حملات رفع الإشغالات وإزالة تعديات الباعة والمحلات بما يسهم في تحسين الحركة المرورية ورفع كفاءة الخدمات.

كما كلف المحافظ بالاستمرار في تنفيذ خطة رصف الشوارع الداخلية ببلاط الإنترلوك، مشيرًا إلى الانتهاء من رصف 64 شارعًا حتى الآن داخل الحي، ضمن خطة تطوير الشوارع الضيقة وتحسين البيئة العمرانية للمناطق السكنية.

حضر اللقاء هند عبد الحليم نائب المحافظ، ومحمد نور السكرتير العام، ووائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، ومحمود فؤاد رئيس حي بولاق الدكرور، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية ونواب رئيس الحي، لمتابعة تنفيذ التكليفات وتحقيق نسب الإنجاز المستهدفة.