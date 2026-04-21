التقى شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مجموعة من الكوادر المتميزة من العاملين بالوزارة والهيئات التابعة لها، الذين تم اختيارهم للانضمام إلى النسخة الأولى من البرنامج المتقدم في القيادة التنفيذية (AELP)، والذي يستهدف إعداد كوادر من الصفين الثاني والثالث وتأهيلهم لتولي مهام قيادية تسهم في تطوير منظومة العمل داخل الوزارة.

ويأتي إطلاق البرنامج في إطار خطة الوزارة لتطوير العنصر البشري ورفع كفاءة العاملين، بما يدعم تحسين جودة الخدمات المقدمة وتعزيز القدرة التنافسية وتسريع التحول المؤسسي. ويتم تنفيذ البرنامج بالتعاون مع المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة التابع لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومجموعة IBDL للتعلم، بالشراكة مع عدد من المؤسسات الأكاديمية الدولية.

وخلال اللقاء، رحّب الوزير بالمشاركين، مؤكدًا أن التدريب والاستثمار في الكوادر البشرية يمثلان الركيزة الأساسية لتحقيق التطوير المؤسسي، مشددًا على أهمية تنمية المهارات المهنية والشخصية بشكل مستمر، واكتساب أدوات حديثة تساعد على رفع كفاءة الأداء وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للوزارة بما يتماشى مع متطلبات بيئة العمل الحديثة.

وأوضح شريف فتحي أن البرنامج المتقدم في القيادة التنفيذية يعد منصة متكاملة لإعداد قيادات واعدة داخل الوزارة والهيئات التابعة لها، لافتًا إلى حرصه على الاستماع إلى مقترحات المشاركين بما يسهم في تطوير محتوى البرنامج وتحقيق أقصى استفادة منه.

كما أشار إلى أن البرنامج يستهدف إعداد كوادر قادرة على إدارة فرق العمل بكفاءة، ودعم الملفات الرئيسية، وتنفيذ الخطط الاستراتيجية، وتعزيز الابتكار وتحسين دورة العمل، مع تقديم حلول عملية قابلة للتطبيق داخل قطاعات الوزارة المختلفة.

وشهد اللقاء مناقشات مفتوحة مع المشاركين، حيث استمع الوزير إلى آرائهم وأفكارهم حول طبيعة العمل داخل الوزارة، وسبل تعظيم الاستفادة من البرنامج التدريبي، بما يدعم تطوير الأداء المؤسسي ورفع كفاءة الخدمات المقدمة.

ومن جانبه، أوضح الدكتور أحمد رحيمة، معاون وزير السياحة والآثار لتنمية الموارد البشرية والمشرف العام على وحدة التدريب المركزي، أنه تم اختيار 31 متدربًا للالتحاق بالبرنامج بعد اجتيازهم اختبارات ومقابلات شخصية، مشيرًا إلى أن مدة البرنامج تصل إلى نحو أربعة أشهر، ويتضمن محاضرات وورش عمل تجمع بين الحضور المباشر والتعلم الافتراضي، وتتناول موضوعات القيادة والإدارة العامة والتطبيقات العملية.

وأضاف أن البرنامج يتيح كذلك فرص المعايشة المهنية مع القيادات التنفيذية داخل الوزارة، بما يسهم في إعداد جيل جديد من الكوادر القادرة على إدارة فرق العمل وتحقيق التميز المؤسسي، مؤكدًا أن هذه المبادرة تأتي ضمن الخطة الاستراتيجية للوزارة التي تستهدف توجيه البرامج التدريبية وفق طبيعة الوظائف، بما يحقق أعلى عائد من الاستثمار في تنمية الموارد البشرية.