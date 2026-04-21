وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التحية للشعب المصري، لاستجابته في التعامل مع رؤية الدولة نحو ترشيد استهلاك الطاقة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار هشام بدوي، الجلسة العامة للمجلس، أثناء استعراض بيان حول الإجراءات والتدابير الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية.

وقال رئيس مجلس الوزراء: لم يخيب الشعب المصري الظن به في الاستجابة للترشيد، مشيدا بجهود وسائل الإعلام في التعامل مع ملف ترشيد استهلاك الطاقة.

وأوضح مدبولي، أن تحركات الحكومة، تأتي في ضوء توجيهات الرئيس بشأن الحديث بلغة واضحة وكشف الحقائق في كافة الملفات في ضوء المشاركة المجتمعية في تحمل المسئولية.

كيف تخطط الحكومة لدعم الاقتصاد والطاقة؟

وأشار إلى أن الخطة المستقبلية للحكومة، تتمثل في دعم النشاط الاقتصادي من خلال ضخ استثمارات كلية 3،8 تريليون جنيه، مع رفع مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد بنسبة 60%.

وتابع: نعمل أيضا على خفض الاعتماد على الوقود التقليدي، والتوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.

وكشف رئيس مجلس الوزراء أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، الوصول إلى 9366 ميجاوات طاقة متجددة، في 2026 من الطاقة المتجددة والعام الجاري ستزداد 2000 ميجا وات في العام المقبل.

وأعلن مدبولي، أنه مع حلول عام 2028، سيكون الاعتماد على نحو 40% من الطاقة المتجددة.