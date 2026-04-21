قررت لجنة الشكاوى برئاسة الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس، استدعاء الممثل القانوني لقناة مودرن إم تي أي لجلسة استماع، بشأن ما تضمنته حلقة برنامج مودرن سبورتس المذاعة بتاريخ ١٨ أبريل الجاري، تقديم هاني حتحوت، وذلك بناءً على الشكوى المقدمة من النادي الأهلي.

وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قد تلقى صباح أمس شكوى رسمية من النادي الأهلي، وبعد فحص لجنة الشكاوى لمحتوى الشكوى، اتخذت قرار الاستدعاء.