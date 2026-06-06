افتتحت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي والدكتور عبدالعزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي وجوهر نبيل وزير الشباب والرياضة فعاليات النسخة السادسة من ملتقى "خطوة 2026" التوظيفي الذي نظمته مؤسسة حلم ، تحت رعاية وزارات التضامن الاجتماعي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتعليم العالي والبحث العلمي، والعمل، والشباب والرياضة.

حضر افتتاح الملتقى الدكتورة هالة السعيد، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية السابقة، المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، زينة توكل، المديرة التنفيذية لصندوق "قادرون باختلاف"، د. زياد بهاء الدين رئيس مجلس إدارة بنك الإسكندرية ورامز ماهر، العضو المؤسس والرئيس التنفيذي لمؤسسة "حلم"، وآمنة الساعي، المؤسسة المشاركة ورئيس مجلس إدارة المؤسسة، خليل محمد خليل رئيس الإدارة المركزية لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى عدد من النواب والسفراء والرؤساء التنفيذيين للشركات، والشخصيات العامة، وممثلي الجهات المعنية بدعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة.

ويُعد ملتقى "خطوة 26" منصة متخصصة للتوظيف الدامج الموجه للأشخاص ذوي الإعاقة، ويهدف إلى تعزيز فرص دمجهم اقتصاديًا وتمكينهم من الحصول على فرص عمل تتوافق مع قدراتهم ومهاراتهم، بما يسهم في دعم مشاركتهم الفاعلة في سوق العمل وتحقيق الاستقلال الاقتصادي لهم، حيث شهد الملتقى مشاركة أكثر من 40 شركة متعددة الجنسيات ومؤسسة مصرية رائدة، إلى جانب ما يزيد على 2500 من الأشخاص ذوي الإعاقة المؤهلين للعمل من مختلف محافظات الجمهورية.

هذا وتفقدت وزيرة التضامن الاجتماعي ووزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الشباب والرياضة أروقة الملتقى، وحرصت الدكتورة مايا مرسى على الاستماع لعرض حول فرص العمل والشركات المشاركة والمزايا المقدمة واهم المجالات والمهارات المطلوبة لسوق العمل، كما استمعت إلى عدد من قصص النجاح الملهمة التي تعكس الأثر الإيجابي للتوظيف الدامج في توفير فرص عمل أكثر شمولًا واستدامة.

وأعربت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي عن سعادتها بالمشاركة فى هذا الحدث الذي يجسد إحدى القيم الأساسية التي تؤمن بها الدولة المصرية، وهي أن التنمية الحقيقية لا تكتمل إلا بمشاركة جميع المواطنين دون استثناء، وأن لكل إنسان الحق في فرصة عادلة تمكنه من العمل والإنتاج وتحقيق ذاته.



وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الأشخاص ذوي الإعاقة هم طاقات وقدرات وكفاءات تستحق أن تتاح لها الفرص وأن تُزال من أمامها الحواجز، وأن تكون شريكًا كاملًا في مسيرة التنمية والبناء، ومن هذا المنطلق تضع وزارة التضامن الاجتماعي قضية التمكين الاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة في مقدمة أولوياتها، انطلاقًا من توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي جعل من دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة نهجًا ثابتًا للدولة المصرية خلال السنوات الماضية.

وأشارت إلى أن توقيع مذكرة التفاهم بين صندوق قادرون باختلاف ومؤسسة حلم يمثل خطوة جديدة ومهمة نحو بناء منظومة متكاملة تبدأ بالتأهيل والتدريب وتنمية المهارات، وتمتد إلى توفير فرص العمل اللائقة والمستدامة، بما يضمن دمجًا حقيقيًا وفعّالًا في سوق العمل.



وأوضحت الدكتورة مايا مرسى أن ملتقى "خطوة 2026"، يقدم نموذجًا عمليًا للشراكة الناجحة بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، وهي الشراكة التي نؤمن بأنها الطريق الأسرع لتحقيق أثر مستدام يصل إلى كل محافظة وكل شاب وشابة من الأشخاص ذوي الإعاقة، متوجهة بالشكر والتقدير لمؤسسة حلم على جهودها المستمرة في دعم الدمج والتمكين، ولصندوق قادرون باختلاف على دوره الوطني المهم، وإلى الشركات والمؤسسات المشاركة التي تؤكد أن التنوع والدمج لم يعودا مجرد مسؤولية مجتمعية، بل أصبحا جزءًا من ثقافة العمل الحديثة ومصدرًا حقيقيًا للقيمة والإنتاجية.



ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسى رسالة للأبناء المشاركين بالملتقى أنهم جزء أصيل من حاضر الوطن ومستقبله، والدولة المصرية ماضية في دعمهم وتمكينهم لتحقيق أحلامهم وطموحاتهم، متطلعة أن تكون هذه الشراكة بداية لقصص نجاح جديدة، وفرص عمل جديدة، ونماذج ملهمة تؤكد أن الإرادة والقدرة لا تعرفان أي حواجز.

وفي كلمته، أشار الدكتور عبدالعزيز قنصوة إلى ما أكده الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في التزام مصر الصادق تجاه أبنائها، حين قال: «إن ثروة هذا البلد الأساسية تتمثل في مواردها البشرية، وعلى رأسهم أبناؤنا من الأشخاص ذوي الهمم، واعتزازي الشديد بما تحققونه من نجاحات باهرة تثبت مجددًا أصالة المعدن المصري وقدرته على تحدي الصعاب أيا كانت، وإيجاد الفرص من بين التحديات»، موضحًا أن هذه الرؤية الرئاسية الملهمة تمثل منطلقًا أساسيًا لما يتم تنفيذه من مبادرات مجتمعية بين وزارتي التضامن الاجتماعي والتعليم العالي، من خلال صندوق "قادرون باختلاف" برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء، بما يعكس بجلاء الأهمية الاستراتيجية التي توليها الدولة المصرية لملف الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم في مسارات التنمية الوطنية.

وأكد وزير التعليم العالي أن توقيع بروتوكول التعاون بين صندوق "قادرون باختلاف" ومؤسسة وشركة "حلم" يُعد ركيزة أساسية في البناء التنفيذي لهذه الشراكة الاستراتيجية، حيث يترجم الرؤية إلى برامج عملية ملموسة، تشمل التأهيل المهني المتخصص، وتهيئة بيئات العمل الدامجة، وتقديم الدعم المصاحب خلال مراحل التوظيف الأولى، بما يضمن استدامة الدمج وتحقيق أثر فعلي على أرض الواقع، وهو ما يتسق تمامًا مع توجه وزارة التعليم العالي نحو ربط الجامعة بالمجتمع ربطًا واقعيًا قائمًا على التأثير والتنمية، مشيرًا إلى أن ملتقى "خطوة" للتوظيف في نسخته السادسة يمثل منصة وطنية متكاملة ونموذجًا يُحتذى به في تكامل الأدوار بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، لافتًا إلى أن لغة الأرقام تؤكد صواب هذا المسار، حيث يتم البناء اليوم على نجاحات نسخ سابقة تجاوز عدد مستفيديها 2500 مستفيد، إلى جانب شراكات ممتدة مع أكثر من 30 شركة سنويًا.

وأكد وزير التعليم العالي استمرار إطلاق جوائز للجامعات المصرية الأكثر فاعلية وتميزًا في دعم وتأهيل طلابها من الأشخاص ذوي الإعاقة، تشجيعًا لها على الاستمرار والتطوير في برامجها وأنشطتها المختلفة المقدمة لهم، ودفع تلك المؤسسات الجامعية إلى مزيد من الاهتمام بالدمج والإتاحة، باعتبار ذلك أحد معايير الجودة المؤسسية التي نعتز بها ونطورها باستمرار، معربًا عن الاستعداد لإطلاق ملتقى "خطوة" للتوظيف المهني والحرفي عام 2027، بما يوسع نطاق التمكين ليشمل مختلف المهارات الحرفية لشباب مصر، مقدمًا الشكر والتقدير لوزارة التضامن الاجتماعي، وصندوق "قادرون باختلاف"، ومؤسسة "حِلم"، وكافة الشركاء من القطاع الخاص والجهاز المصرفي على هذا التناغم الوطني المشرف والمتميز.

واختتم الوزير كلمته برسالة موجهة إلى الأشخاص ذوي الإعاقة، قال فيها: "إنكم الأمل الحقيقي لمصر، والركيزة الأساسية للمستقبل، وإن عزيمتكم الصادقة هي طاقة النور التي تضيء الطريق. لقد واجهتم التحديات ونجحتم في تحويلها إلى إنجازات، ونحن هنا اليوم نؤكد لكم بكل حب واهتمام أن أبواب جامعاتنا مفتوحة لكم، وسوق العمل بانتظار تميزكم وعطائكم، ثقوا بأنفسكم وبقدراتكم، وواصلوا طريقكم، فمصر تفخر بكم وتعتمد على سواعدكم لبناء غدٍ أفضل مليء بالخير والنماء".

أكد جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، أن إطلاق الشراكة الاستراتيجية بين صندوق "قادرون باختلاف" ومؤسسة "حلم"، بالتزامن مع انطلاق النسخة السادسة من ملتقى "خطوة 2026" للتوظيف، يمثل خطوة محورية وجادة نحو ترجمة توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى واقع ملموس، مشيراً إلى أن تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم الكامل في مختلف مسارات التنمية الوطنية يعد أحد الملفات ذات الأولوية على أجندة الدولة المصرية.

وأوضح وزير الشباب والرياضة أن الوزارة، من خلال عضويتها بمجلس إدارة صندوق "قادرون باختلاف" برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، تضع كافة إمكاناتها ومنشآتها وبرامجها في خدمة هذا الملف الحيوي، إيماناً بأن التمكين الاقتصادي وتوفير فرص العمل اللائقة هما المدخل الحقيقي لتحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز معدلات النمو والتنمية المستدامة.

وأعلن جوهر نبيل عن الرعاية الكاملة لوزارة الشباب والرياضة لملتقى "خطوة 2026" للتوظيف، باعتباره منصة وطنية متكاملة تسهم في ربط الشباب والخريجين، وخاصة من الأشخاص ذوي الإعاقة، بمتطلبات سوق العمل واحتياجاته الفعلية، بما يدعم جهود الدولة في بناء كوادر مؤهلة وقادرة على الإسهام بفاعلية في مسيرة التنمية، مشيداً بالتعاون المثمر بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، مؤكداً أن هذا النموذج من الشراكات يعكس وعياً وطنياً متقدماً بأهمية الاستثمار في الإنسان باعتباره الركيزة الأساسية لبناء الجمهورية الجديدة.

واختتم الوزير جوهر نبيل كلمته، بالتأكيد على أن أبناء مصر من ذوي الهمم يمتلكون قدرات استثنائية وطاقة إيجابية قادرة على الإسهام بفاعلية في بناء المستقبل، مشدداً على استمرار الوزارة في دعم كل المبادرات والبرامج التي تفتح أمامهم آفاقاً أوسع للمشاركة والإبداع والنجاح، معلناً عن قيام وزارة الشباب والرياضة بإعداد نموذج مركز شباب لذوي القدرات الخاصة.

شهد الملتقى تكريم عدد واسع من الشركاء وعدد من الاشخاص ذوى الاعاقة تقديرا لانجازتهم فى المجالات المختلفة.

وعلى هامش الملتقى التوظيفي Khatwa’26، شهدت الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى والدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي وجوهر نبيل وزير الشباب والرياضة مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين صندوق قادرون باختلاف ومؤسسة حلم فى شراكة استراتيجية تستهدف إطلاق إطار تعاون شامل لدعم تدريب وتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف محافظات الجمهورية وتستند إلى رؤية مشتركة لبناء مسار متكامل يبدأ من تنمية المهارات والتأهيل المهني، وصولًا إلى توفير فرص عمل مستدامة، بما يدعم جهود الدولة في تعزيز الدمج والتمكين الاقتصادي والاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة.