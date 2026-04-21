نشرة التوك شو| قرارات رادعة لملاحقة ممتنعي النفقة وفائض بإنتاج الدواجن بنسبة 30%

كتب : حسن مرسي

01:21 ص 21/04/2026

تناولت برامج التوك شو، اليوم الإثنين، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها:

رئيس شعبة الدواجن يكشف تحقيق فائض إنتاج بنسبة 30%

أكد سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة، أن الجهود المضنية على مدار 3 سنوات أثمرت عن تحقيق فائض إنتاج من الدواجن بنسبة 30%.

محمد علي خير يكشف دلالات قرار منع الممتنعين عن سداد النفقة من السفر

أكد الإعلامي محمد علي خير، أن بيان النيابة العامة جاء كاشفًا وواضحًا، ويحمل نية قوية من وزارة العدل والنيابة العامة وجهات تنفيذ الأحكام لتطبيق الأحكام النهائية المتعلقة بالنفقة.

الأوقاف: مساهمة البهرة في تطوير مساجد آل البيت تنحصر في التمويل والإشراف مصري خالص

أكد الدكتور أسامة رسلان، المتحدث باسم وزارة الأوقاف، أن الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة المصرية لتطوير وترميم مساجد آل البيت تحمل رسائل ثقافية ودبلوماسية عميقة.

عصام عجاج: 14 مليون سيدة فوق 34 سنة بلا رجل بسبب قانون الأحوال الشخصية

قال المحامي بالنقض عصام عجاج، إن قانون الأحوال الشخصية الحالي يتسبب في أرقام صادمة، حيث يوجد 14 مليون سيدة فوق 34 سنة بلا رجل بسبب هذا القانون.

عبدالمنعم سعيد: إيران تمتلك أدوات تقنية للتخصيب لكنها لن تصل للسلاح النووي

قال الدكتور عبدالمنعم سعيد، المحلل السياسي الكبير، إن ملف الميليشيات سيظل من أبرز نقاط الخلاف في أي اتفاق قادم بين إيران والولايات المتحدة، موضحًا أن هذه المجموعات المسلحة عطّلت بشكل كبير عودة الدولة العراقية إلى وضعها الطبيعي، وأن دول الخليج تسعى إلى ضبط مدى الصواريخ الإيرانية كجزء من أي تفاهم محتمل.

فيديو قد يعجبك



هل تجوز قراءة القرآن من الموبايل في صلاة الفريضة؟.. أمين الفتوى يوضح
مجدي الجلاد: لماذا توافرت إرادة الدولة في الإيجار القديم ومتأخرين في الأحوال
"بتقلق كتير في منتصف الليل؟".. احذر مشكلة خطيرة تصيب القلب وهذه أعراضها
الذكاء الاصطناعي يقتحم صناعة الموسيقى و44% من الأغاني لم تعد بشرية.. ما
بين خنق "هرمز" وكونسورتيوم الخليج.. كيف تعيد إيران تعريف نجاتها؟
بين خنق "هرمز" وكونسورتيوم الخليج.. كيف تعيد إيران تعريف نجاتها؟
إطلاق باقة اشتراك جديدة داخل تطبيق واتساب.. ما القصة؟
نهاد أبو القمصان لمجدي الجلاد: مفيش حاجة اسمها طلاق برة المحكمة- فيديو
"حرب المضايق".. هل تزيد احتمالات الانفجار متعدد الجبهات في الشرق الأوسط؟
مستند.. ما هي الـ34 خدمة التي علقتها الحكومة على الممتنعين عن سداد النفقة؟
أول بيان رسمي من الخارجية بشأن وفاة ضياء العوضي
الإمارات تطلب من أمريكا دعمها بخط تبادل عملات.. ماذا نعرف عنه؟
أنفاق أصفهان: معركة الـ100 متر على اليورانيوم بين إيران وأمريكا (تجربة تفاعلية)