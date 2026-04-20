استقبل الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة، الدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، اليوم بمقر ديوان عام المحافظة؛ لبحث آليات تطوير الرقابة على تداول الغذاء وتعظيم أوجه التعاون المشترك، بما يحقق أعلى مستويات الحماية لصحة المواطنين.

وخلال اللقاء، أكد محافظ الجيزة حرص المحافظة على تقديم كافة أوجه الدعم لجهود الهيئة، مشيرًا إلى أن ملف سلامة الغذاء يمثل أولوية قصوى لارتباطه المباشر بصحة المواطنين والزائرين، لا سيما في ظل الكثافة السكانية والسياحية التي تشهدها المحافظة، كما شدد على أهمية إحكام الرقابة على الأسواق والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، بما يضمن توفير غذاء آمن ويعزز ثقة المواطنين في المنظومة الرقابية.

ومن جانبه، أكد رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء الأهمية الاستراتيجية لمحافظة الجيزة باعتبارها إحدى أهم الوجهات السياحية على مستوى العالم، مشددًا على ضرورة تكثيف التواجد الميداني وتعزيز الحملات الرقابية خلال المرحلة المقبلة لضبط الأسواق وضمان سلامة المنتجات الغذائية المتداولة.

وبحسب بيان، أسفر اللقاء عن توافق كامل بين الجانبين على عدد من المحاور الاستراتيجية التي تستهدف إحداث نقلة نوعية في منظومة سلامة الغذاء بالمحافظة، من خلال حزمة متكاملة من الإجراءات التنفيذية والتوعوية، من أبرزها:

• تعزيز التواجد المؤسسي: دراسة التوسع في إنشاء فروع للهيئة داخل المحافظة، خاصة بمناطق البدرشين والحوامدية والواحات البحرية، بما يسهم في تسريع أعمال التفتيش والاستجابة للبلاغات وتيسير الإجراءات للمستثمرين.

• إحكام الرقابة على الأسواق: إعداد خريطة معتمدة للأسواق، وتشكيل لجان تفتيش مشتركة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية، تشمل المحليات وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين، بما يدعم فعالية الرقابة الميدانية.

• دعم صغار المنتجين: إطلاق آليات لتأهيل ودمج أصحاب العربات المتنقلة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتوفيق أوضاعها وفق اشتراطات الهيئة، مع إدماج معايير سلامة الغذاء في تصميم وترخيص تلك الأنشطة، خاصة بالمناطق المحيطة بالمزارات السياحية، بما يسهم في تحسين جودة المنتجات وتعزيز السلامة الغذائية ودعم الاقتصاد المحلي.

وفي ختام اللقاء، تم التأكيد على استمرار التنسيق والتكامل بين المحافظة والهيئة القومية لسلامة الغذاء، بما يعزز إحكام الرقابة على الأسواق ويدعم تحقيق منظومة غذاء آمن ومستدام بمحافظة الجيزة.