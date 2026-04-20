السيسي يؤكد لسلطان البهرة حرص مصر على خفض التصعيد بالمنطقة

كتب : محمد سامي

12:45 م 20/04/2026

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، السلطان مفضل سيف الدين، سلطان طائفة البهرة، وأنجاله الأمير جعفر الصادق عماد الدين، والأمير طه نجم الدين، والأمير حسين برهان الدين، وبحضور مفضل محمد حسن، مُمثل سلطان طائفة البهرة بالقاهرة.

وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس رحب بالسلطان مُفضل سيف الدين في مصر، مُشيداً بالمسيرة الطويلة من العلاقات التي تجمع مصر بطائفة البهرة، مثمناً الدور الذي يقوم به السلطان وطائفة البهرة في ترميم مساجد وأضرحة آل البيت، والمساجد الأثرية بالقاهرة، علاوة على ما تقوم به الطائفة من مشروعات تنموية وخيرية في مصر، حيث أكد الرئيس حرص مصر على الاستمرار في تطوير مساجد آل البيت بالبلاد، مع تقديم كافة المُساعدات المُمكنة لتسهيل الأعمال التي تقوم بها الطائفة في هذا الشأن.

وأشار السفير محمد الشناوي، المُتحدث الرسمي، إلى أن السلطان مفضل أعرب من جانبه عن امتنانه البالغ الرئيس على حفاوة الاستقبال التي يحظى بها دائماً من جانبه خلال زياراته إلى مصر، مُنوهاً إلى الجهود التي تبذلها طائفة البهرة في مجال ترميم وصيانة مساجد آل البيت والمساجد الأثرية، مؤكداً اهتمامه بزيادة أعداد السياح من طائفة البهرة الذين يقومون بزيارة البلاد بغرض السياحة الثقافية والترفيهية والدينية.

وأوضح المُتحدث الرسمي أن اللقاء تطرق إلى ما تشهده المنطقة من تطورات، حيث أكد الرئيس حرص مصر على العمل على خفض التصعيد الجاري بالمنطقة.

من جانبه؛ ثمّن السلطان مفضل الدور المصري المُقدّر في دفع جهود إرساء السلام والأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، مشيداً بسعي مصر الدائم لتحقيق مستقبل أفضل لجميع الشعوب.

