التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بالعاصمة الجديدة، المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية؛ لاستعراض عدد من ملفات عمل الوزارة.

وخلال اللقاء، أوضح وزير البترول والثروة المعدنية الجهود التي تبذلها الوزارة لتأمين مخزون استراتيجي مستدام وآمن من كافة المشتقات البترولية، مستعرضًا الخطوات التنفيذية لتطوير الشركات المصرية بهدف تعزيز الإنتاج من خلال تقنية التكسير الهيدروليكي والحفر الأفقي، موضحًا أن قطاع البترول يسعى لتسريع عمليات تطبيق هذه التقنيات الحديثة التي تسهم في استغلال الموارد البترولية والغازية غير التقليدية، مما يعزز معدلات إنتاج الزيت الخام والغاز بشكل ملحوظ.

خطة حفر 100 بئر بترول وغاز

أكد المهندس كريم بدوي أن الوزارة تمضي بخطة طموحة بالتعاون مع شركاء الاستثمار، تستهدف خلال عام 2026 حفر أكثر من 100 بئر استكشافية، إضافة إلى آبار تطوير الحقول القائمة، بهدف تعظيم استخدام الموارد البترولية والغازية، وتحقيق اكتشافات جديدة تدعم الإنتاج المحلي بشكل تدريجي ومستدام، مما يُمهّد لنقلة نوعية في إنتاج القطاع خلال السنوات الخمس المقبلة.

وأضاف الوزير أن قطاع الطاقة في مصر ينفذ خطط تطوير شاملة ضمن استراتيجية متكاملة تهدف إلى زيادة الإنتاج، وجذب الاستثمارات الجديدة، ومواكبة التحولات السريعة التي تشهدها الأسواق العالمية.

مديونيات البترول للشركات الأجنبية

في سياق متصل، أوضح المهندس كريم بدوي أن الوزارة تمكنت من تخفيض المستحقات المتراكمة لشركاء الاستثمار تدريجيًا، حيث تم تقليص مستحقات الشركاء من 6.1 مليار دولار في يوليو 2024 إلى حوالي 1.3 مليار دولار حاليًا، مع التأكيد على تسويتها بالكامل بحلول منتصف العام الحالي.

وأكد الوزير، الالتزام بسداد المستحقات المالية شهريًا لضمان بناء الثقة وتشجيع الاستثمار، حيث ساهمت هذه الجهود في جذب استثمارات كبرى من شركات دولية مثل شركة إيني الإيطالية، وشركة بي بي البريطانية، وشركة أباتشي الأمريكية، وشركة أركيوس الإماراتية.

ترشيد استهلاك الطاقة

على صعيد آخر، تناول وزير البترول والثروة المعدنية استراتيجية الوزارة لترشيد استهلاك الطاقة وتقليل الأعباء المالية، مقدمًا خططًا تهدف للحد من استهلاك المنتجات البترولية في مختلف القطاعات، وذلك في إطار جهود الدولة نحو تخفيض فاتورة الاستيراد وتخفيف الضغوط على موارد العملة الأجنبية، مع التأكيد على الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة دون التأثير على خطط التنمية أو الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما تطرق المهندس كريم بدوي إلى الإنجازات الملموسة لقطاعي البترول والغاز، معلنًا عن تحقيق 83 اكتشافًا جديدًا للبترول والغاز، وإضافة 363 بئرًا إلى خريطة الإنتاج، إلى جانب إطلاق برامج مسح سيزمي ومزايدات عالمية في البحر الأحمر.

أما بشأن نتائج فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة "إيجبس 2026"، فقد أكد وزير البترول والثروة المعدنية على نجاحه الكبير من خلال الحضور اللافت والمشاركة الواسعة لرؤساء ومديري كبرى شركات الطاقة العالمية، مشيرًا إلى أن هذا الإقبال يعكس حجم الثقة المتزايدة في قطاع الطاقة المصري وآفاق نموه الواعدة، لافتًا إلى أهمية المؤتمر كمنصة لتشجيع الاستثمار وتعزيز التعاون بين القطاع العام وشركاء القطاع الخاص، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وزيادة الإنتاج.

كما سلط المهندس كريم بدوي الضوء على التوقيع لإنشاء محطة طاقة شمسية في محافظة أسوان خلال فعاليات "إيجبس 2026"، وبيّن أن المشروع يُعد خطوة فارقة لقطاع التعدين المصري، كونه أول مشروع متكامل يعتمد على الطاقة الشمسية بنظام "Off-Grid"، مما يمكّن من توفير 2.6 مليون لتر من السولار سنويًا وتقليل الانبعاثات الكربونية بواقع 7.3 ألف طن سنويًا، وهذا المشروع يدعم الالتزام المصري بتعزيز الاستدامة البيئية وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي، ما يساهم في تحسين الكفاءة التشغيلية وخفض فاتورة الاستيراد.

وفي سياق متصل، أشار وزير البترول والثروة المعدنية إلى توقيع اتفاق القرار النهائي للاستثمار لتنمية حقل غاز هارماتان بالبحر المتوسط، حيث يهدف المشروع إلى إنتاج نحو 150 مليون قدم مكعب من الغاز و3300 برميل من المتكثفات يوميًا، مع دراسة زيادة معدلات الإنتاج لتصل إلى 200 مليون قدم مكعب من الغاز و4400 برميل متكثفات يوميًا، ومن المخطط الانتهاء من تنفيذ المشروع بحلول عام 2028.

