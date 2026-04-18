أكد اتحاد النحالين العرب أنه تابع بقلق انتشار مقاطع فيديو ترويجية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تدّعي تقديم عروض على "عسل نحل" بأسعار زهيدة جداً مثل عرض الـ 12 كيلو بـ1300 جنيه، مستغلةً شعارات رسمية تخص وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي المصرية لخدع المواطنين وتمرير منتجات مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات.

وأوضح الاتحاد أنه بناءً على الدور الرقابي والعلمي للاتحاد، نوضح الحقائق التالية:

عدم واقعية السعر: يؤكد الاتحاد أن السعر المعروض (أقل من 110 جنيهات للكيلو شامل العبوات والهدايا والشحن) لا يغطي الحد الأدنى من تكلفة إنتاج عسل نحل طبيعي مطابق لـ المواصفة القياسية المصرية رقم 355 لعام 2005. هذا السعر يشير بوضوح إلى أن المنتج هو "محلول سكري" أو "عسل صناعي" يضر بسمعة النحال المصري وصحة المستهلك.

2- الاستغلال التجاري للجهات الرسمية: إن استخدام لوجو "وزارة الزراعة" على عبوات لا تحمل بيانات تصنيع رسمية أو "رقم تسجيل منشأة غذائية" هو تدليس قانوني يعاقب عليه القانون.

3- انتشار تسويق هذه النوعية من المنتجات المغشوشة و الغير مطابقة للمواصفات يضر بصحة المواطنين ويأثر بشدة على صناعة تربية النحل

وتقدم الاتحاد ببلاغ للهيئة القومية لسلامة الغذاء، والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي المصرية للاتخاذ الإجراءات القانونية ضد هذه الصفحات والمناحل الوهمية التي تمارس "الغش التجاري" وتنتحل صفة جهات رسمية، حفاظاً على الصحة العامة وحمايةً لصناعة العسل في مصر والوطن العربي.

وأهاب الاتحاد بالمواطنين عدم الانسياق وراء العروض "الرخيصة" التي تفتقر لأدنى معايير الجودة.