كشف مصدر بغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، بدء تطبيق ضوابط وتعليمات جديدة صادرة عن وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية، تتضمن إطلاق خدمة مبتكرة تحمل اسم "حج بلا حقيبة"، والتي تُنفذ لأول مرة على مستوى حجاج جميع الدول الإسلامية خلال موسم الحج.

وأوضح المصدر، في تصريحات إلى "مصراوي"، أن الخدمة الجديدة تهدف إلى تطوير تجربة الحاج وتخفيف الأعباء المرتبطة بنقل الأمتعة، حيث يتم استلام حقائب الحجاج من مطارات السفر في بلدانهم، لتتولى شركات متخصصة مسؤولية نقلها وشحنها بالكامل، بداية من المطارات الدولية وحتى وصولها إلى الأراضي السعودية.

آلية جديدة للحج تُطبق لأول مرة في السعودية

أشار المصدر، إلى أن آلية العمل تشمل استلام الأمتعة في مطارات المغادرة، ثم نقلها عبر شركات الشحن إلى المطارات السعودية، وعلى رأسها مطارا جدة والمدينة المنورة، ليتم بعد ذلك توصيلها مباشرة إلى فنادق إقامة الحجاج في مكة المكرمة والمدينة المنورة قبل وصولهم.

وأكدت وزارة الحج والعمرة، أنها أنهت جميع الاستعدادات التشغيلية والفنية الخاصة بالمنظومة الجديدة، بما يضمن سلامة الأمتعة وسرعة وصولها، مع العمل على تسليم الحقائب داخل مقار الإقامة في توقيتات مناسبة تسبق وصول الحجاج، بما يحقق أعلى درجات الراحة والانسيابية.

وشددت الوزارة، على أهمية التزام الجهات المنظمة للحج في الدول المختلفة بتطبيق التعليمات الخاصة بالخدمة، إلى جانب التزام الحجاج بالإرشادات المنظمة، لضمان نجاح التجربة الجديدة التي تستهدف الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.

وأوضح المصدر، فيما يتعلق بالحجاج المصريين، أن الخدمة ستتيح لهم شحن أمتعتهم مباشرة من مطارات السفر في مصر إلى فنادق الإقامة في مكة والمدينة، دون الحاجة لحملها أثناء الرحلة، على أن يتم إعادة شحنها إلى مصر بعد انتهاء مناسك الحج.

وتسعى هذه المنظومة إلى تقليل الأعباء البدنية والتنظيمية على الحجاج، وتسهيل حركة التنقل داخل المطارات والمشاعر المقدسة، إلى جانب الحد من التكدسات، وتحسين إدارة الحشود خلال موسم الحج.

كما تتطلب الخدمة الالتزام الكامل بتعليمات الأوزان المسموح بها، والحفاظ على بيانات الشحن، والاكتفاء بحقيبة يد صغيرة تحتوي على الاحتياجات الأساسية فقط خلال السفر.

